Prediksi Skor Leeds United vs Tottenham Hotspur: The Lilywhites Paksa Tuan Rumah Berbagi Poin

JawaPos.com — Tottenham Hotspur diprediksi memaksa Leeds United berbagi poin dengan skor 1-1 dalam pertandingan Premier League di Elland Road, Sabtu (7/11/2026) pukul 19.30 WIB, meski sedang mengantongi tiga kemenangan beruntun.

Ketangguhan tuan rumah yang belum terkalahkan dalam delapan laga kandang terakhir di liga menjadi alasan duel ini berpotensi menghambat laju kebangkitan The Lilywhites.

Pertemuan tersebut mempertemukan dua tim dengan arah performa berbeda dalam beberapa pekan terakhir.

Tottenham mulai menemukan ritme bersama Roberto De Zerbi, sementara Leeds masih berusaha keluar dari rangkaian pertandingan tanpa kemenangan yang menggerus posisi mereka.

Mengapa Leeds United sulit ditaklukkan di Elland Road? Leeds United memiliki modal kuat untuk meredam Tottenham Hotspur karena mencatat empat kemenangan dan empat hasil imbang dalam delapan pertandingan kandang terakhir di liga.

Elland Road pun menjadi sandaran penting ketika performa The Whites secara keseluruhan sedang kehilangan tenaga.

Musim ini, Leeds termasuk empat tim Premier League yang belum menelan kekalahan di kandang sendiri.

Tiga tim lain yang memiliki catatan serupa adalah Arsenal, Brighton, dan Hull, sehingga Tottenham tetap menghadapi tantangan meski datang dengan kepercayaan diri tinggi.