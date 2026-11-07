Prediksi Skor Garudayaksa FC vs Persijap: Milos Joksic Soroti Serangan Balik Laskar Kalinyamat

JawaPos.com - Garudayaksa FC datang ke markas Persijap Jepara dengan kepercayaan diri tinggi. Pelatih Garudayaksa FC, Milos Joksic, memastikan anak asuhnya siap menghadapi tuan rumah dalam lanjutan pekan kesembilan BRI Super League 2026/27 di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Sabtu (7/11) malam.

Meski harus menjalani perjalanan tandang yang cukup panjang, Joksic menyebut kondisi timnya tetap baik. Atmosfer ruang ganti juga terjaga positif setelah mereka berhasil meraih kemenangan pada pertandingan sebelumnya.

Kendati demikian, pelatih asal Serbia tersebut tidak ingin menganggap remeh Persijap. Meski Laskar Kalinyamat masih berada di dasar klasemen sementara, Joksic melihat ada perkembangan dalam permainan tim besutan Juan Cortes tersebut.

Dua hasil imbang beruntun yang diraih Persijap menjadi salah satu perhatian Garudayaksa FC. Terlebih, Joksic menilai calon lawannya memiliki kemampuan serangan balik yang cukup berbahaya.

"Ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit setelah perjalanan panjang yang kami tempuh. Kami menghadapi tim yang mulai berkembang dan bermain semakin baik, terutama skema serangan balik mereka yang sangat tinggi dan cepat," ujar Joksic dalam konferensi pers jelang pertandingan, Jumat (6/11).

Ia memastikan timnya sudah mempersiapkan sejumlah antisipasi untuk menghadapi permainan Persijap. Joksic juga tidak melihat adanya masalah berarti dalam persiapan Garudayaksa FC.

Dari sisi kebugaran, Garudayaksa FC memang memiliki waktu istirahat lebih panjang karena tidak tampil di kompetisi piala tengah pekan. Sementara itu, Persijap baru saja menjalani pertandingan I.League Cup 2026/27 di Lamongan.

Namun, Joksic tidak menganggap kondisi tersebut sebagai keuntungan besar bagi timnya. Ia justru menilai Persijap sudah melakukan rotasi pemain untuk menjaga kebugaran pemain utama menjelang pertandingan ini.