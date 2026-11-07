Prediksi Skor Persija vs Persebaya: Macan Kemayoran Targetkan Menang, Green Force dalam Tekanan

JawaPos.com - Persija Jakarta akan menghadapi Persebaya Surabaya dalam lanjutan pekan kesembilan BRI Super League 2026/2027. Pertandingan dua tim besar tersebut dijadwalkan berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (7/11/2026), mulai pukul 19.00 WIB.

Kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki situasi setelah melewati sejumlah pertandingan yang kurang memuaskan. Persija ingin kembali meraih hasil positif di hadapan pendukungnya sendiri, sedangkan Persebaya berusaha bangkit setelah mengalami kekalahan di ajang I.League Cup.

Persija datang dengan posisi yang lebih baik di klasemen sementara. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu mengoleksi 18 poin dari delapan pertandingan dan masih berada dalam persaingan papan atas. Sementara itu, Persebaya menempati peringkat ketujuh dengan raihan 13 poin.

Meski unggul dalam perolehan poin, Persija tidak sepenuhnya berada dalam kondisi ideal. Tim asuhan Shin Tae-yong tersebut gagal meraih kemenangan dalam dua pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Pada pertandingan BRI Super League sebelumnya, Persija harus mengakui keunggulan Dewa United dengan skor 1-2. Hasil kurang maksimal kembali didapat ketika mereka bermain imbang 1-1 melawan PSMS Medan dalam pertandingan I.League Cup.

Dua hasil tersebut menjadi catatan yang perlu diperbaiki Persija sebelum menjamu Persebaya. Terlebih, lini belakang Macan Kemayoran masih memperlihatkan sejumlah kelemahan yang bisa dimanfaatkan lawan.

Bermain di JIS tentu menjadi kesempatan bagi Persija untuk kembali mendapatkan kepercayaan diri. Dukungan Jakmania diharapkan mampu memberikan energi tambahan bagi Witan Sulaeman dan kawan-kawan untuk mengamankan tiga poin.

Selain persiapan tim, kondisi lapangan JIS juga menjadi salah satu perhatian menjelang pertandingan. Persija berharap seluruh aspek penyelenggaraan berjalan baik sehingga pertandingan dapat berlangsung optimal.