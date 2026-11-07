Prediksi Persijap Jepara vs Garudayaksa: Misi Laskar Kalinyamat Akhiri Puasa Kemenangan

JawaPos.com - Persijap Jepara akan menghadapi Garudayaksa FC dalam lanjutan pekan kesembilan BRI Super League 2026/2027. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Laskar Kalinyamat untuk mengakhiri catatan tanpa kemenangan sekaligus memperbaiki posisi mereka di klasemen.

Duel Persijap vs Garudayaksa dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Sabtu (7/11/2026) pukul 19.00 WIB. Kedua tim memiliki kepentingan berbeda, tetapi sama-sama membutuhkan hasil positif untuk menjaga perjalanan mereka pada musim ini.

Persijap masih berada di dasar klasemen setelah melewati delapan pertandingan tanpa sekalipun meraih kemenangan. Kondisi tersebut tentu bukan situasi yang diharapkan oleh tim maupun pendukungnya. Meski begitu, ada perkembangan positif yang mulai terlihat dalam dua pertandingan terakhir.

Tim asuhan Juan Cortes berhasil mengamankan dua hasil imbang secara beruntun. Persijap bermain 1-1 ketika menghadapi Java United, kemudian kembali mendapatkan hasil serupa saat bertemu Persebaya Surabaya.

Dua hasil tersebut setidaknya memberikan tambahan kepercayaan diri bagi Persijap. Apalagi, mereka mampu memberikan perlawanan kepada lawan yang secara materi pemain memiliki kekuatan cukup baik.

Kini, bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan untuk melanjutkan perkembangan tersebut. Persijap tentu ingin mengubah hasil imbang menjadi kemenangan, terlebih mereka membutuhkan tambahan tiga poin untuk keluar dari tekanan di papan bawah.

Namun, pekerjaan rumah masih cukup besar. Persijap perlu memperbaiki efektivitas permainan, terutama ketika mendapatkan kesempatan di depan gawang. Dua hasil imbang terakhir menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing, tetapi konsistensi dalam memanfaatkan peluang masih menjadi faktor penting.

Juan Cortes kemungkinan kembali mengandalkan Juan Douglas, Pirulo, dan Vasko Kalezic untuk menghidupkan serangan. Ketiganya memiliki kemampuan individu yang bisa memberikan ancaman bagi pertahanan Garudayaksa.