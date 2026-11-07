Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Penulis: Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 7 November 2026 | 14.00 WIB

Prediksi Skor Persijap Jepara vs Garudayaksa FC: Tim Tamu Curi 3 Poin di Bumi Kartini

Persijap Jepara memburu kemenangan perdana saat menjamu Garudayaksa FC pada pekan kesembilan Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bumi Kartini. (Garudayaksa) - Image

Persijap Jepara memburu kemenangan perdana saat menjamu Garudayaksa FC pada pekan kesembilan Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bumi Kartini. (Garudayaksa)

JawaPos.com — Garudayaksa FC diprediksi mengalahkan Persijap Jepara 2-1 pada pekan kesembilan Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bumi Kartini, Sabtu (7/11/2026), pukul 19.00 WIB.

Ketajaman tim tamu menjadi ancaman bagi tuan rumah yang belum menang dalam delapan pertandingan, meski dua hasil imbang beruntun mulai membuka harapan kebangkitan Laskar Kalinyamat di kandang sendiri.

Pertandingan Persijap Jepara vs Garudayaksa dapat disaksikan melalui Vidio dan mempertemukan dua tim dengan kebutuhan mendesak untuk menambah poin.

Tuan rumah ingin meninggalkan periode sulit, sedangkan tim tamu membidik kemenangan lanjutan setelah menundukkan PSS Sleman dengan skor 3-1.

Prediksi kemenangan Garudayaksa bertumpu pada produktivitas serangan serta kepercayaan diri yang kembali tumbuh setelah pertandingan terakhir.

Namun, Persijap Jepara memiliki bekal perlawanan setelah mampu menahan Java United dan Persebaya Surabaya dengan skor identik 1-1.

Mengapa Garudayaksa Lebih Diunggulkan di Bumi Kartini?

Garudayaksa memiliki modal serangan lebih menjanjikan dengan torehan 10 gol dari delapan pertandingan sejauh ini.

Brian Rubio dan Jayro Jean menjadi dua ancaman utama karena masing-masing sudah menyumbangkan tiga gol untuk tim asuhan Milos Joksic.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Juan Cortes Minta Persijap Fokus Penuh, Targetkan Kemenangan Saat Melawan Garudayaksa FC - Image
Sepak Bola Indonesia

Juan Cortes Minta Persijap Fokus Penuh, Targetkan Kemenangan Saat Melawan Garudayaksa FC

Sabtu, 7 November 2026 | 14.39 WIB

Prediksi Skor Garudayaksa FC vs Persijap: Milos Joksic Soroti Serangan Balik Laskar Kalinyamat - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor Garudayaksa FC vs Persijap: Milos Joksic Soroti Serangan Balik Laskar Kalinyamat

Sabtu, 7 November 2026 | 14.10 WIB

Prediksi Persijap Jepara vs Garudayaksa: Misi Laskar Kalinyamat Akhiri Puasa Kemenangan - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Persijap Jepara vs Garudayaksa: Misi Laskar Kalinyamat Akhiri Puasa Kemenangan

Sabtu, 7 November 2026 | 14.01 WIB

Terpopuler

Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam - Image
1

Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

4

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

5

Mahasiswa Trisakti Geruduk Kantor Setneg Siang Ini, Tagih Janji Pemerintah soal Tritura

6

Prediksi Skor Lillestrom SK vs Viktoria Plzen di Liga Europa: Duel Berpotensi Berjalan Terbuka

7

Prediksi Skor PSIM vs Dewa United di BRI Super League: Laskar Mataram Berpeluang Beri Kejutan!

8

Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang

9

Upaya Restorasi 325 Hektare Hutan di TNGHS untuk Jaga Habitat Macan Tutul Jawa

10

Prediksi Skor Lion City Sailors vs Adelaide United di ACL Two: Tuan Rumah Diunggulkan Menang Lagi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore