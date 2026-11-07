Prediksi Skor Persijap Jepara vs Garudayaksa FC: Tim Tamu Curi 3 Poin di Bumi Kartini

JawaPos.com — Garudayaksa FC diprediksi mengalahkan Persijap Jepara 2-1 pada pekan kesembilan Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bumi Kartini, Sabtu (7/11/2026), pukul 19.00 WIB.

Ketajaman tim tamu menjadi ancaman bagi tuan rumah yang belum menang dalam delapan pertandingan, meski dua hasil imbang beruntun mulai membuka harapan kebangkitan Laskar Kalinyamat di kandang sendiri.

Pertandingan Persijap Jepara vs Garudayaksa dapat disaksikan melalui Vidio dan mempertemukan dua tim dengan kebutuhan mendesak untuk menambah poin.

Tuan rumah ingin meninggalkan periode sulit, sedangkan tim tamu membidik kemenangan lanjutan setelah menundukkan PSS Sleman dengan skor 3-1.

Prediksi kemenangan Garudayaksa bertumpu pada produktivitas serangan serta kepercayaan diri yang kembali tumbuh setelah pertandingan terakhir.

Namun, Persijap Jepara memiliki bekal perlawanan setelah mampu menahan Java United dan Persebaya Surabaya dengan skor identik 1-1.

Mengapa Garudayaksa Lebih Diunggulkan di Bumi Kartini?

Garudayaksa memiliki modal serangan lebih menjanjikan dengan torehan 10 gol dari delapan pertandingan sejauh ini.