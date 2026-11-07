Prediksi Skor Persita vs Isenmulang Kalteng FC: Tim Tamu dalam Tekanan!

JawaPos.com - Persita Tangerang akan menghadapi Isenmulang FC dalam lanjutan pekan kesembilan BRI Super League 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Banten International Stadium, Sabtu (7/11/2026), mulai pukul 19.00 WIB.

Persita memiliki peluang untuk melanjutkan catatan positifnya ketika menjamu tim promosi tersebut. Hingga pekan kedelapan, Pendekar Cisadane menjadi satu-satunya tim yang belum merasakan kekalahan di kompetisi musim ini.

Dari tujuh pertandingan yang sudah dijalani, Persita berhasil mengumpulkan empat kemenangan dan tiga hasil imbang. Catatan tersebut menempatkan mereka sebagai salah satu tim yang cukup konsisten dalam persaingan papan atas.

Sebaliknya, Isenmulang FC masih belum menemukan permainan terbaiknya. Tim yang baru promosi ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia itu baru mengamankan satu kemenangan dari delapan pertandingan. Mereka kini berada di peringkat ke-17 dan membutuhkan tambahan poin untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Perbedaan performa kedua tim juga terlihat dari produktivitas gol. Persita sudah mengoleksi 17 gol, sementara Isenmulang baru mampu mencetak tiga gol sepanjang kompetisi berjalan.

Statistik tersebut memperlihatkan bahwa Persita memiliki lini serang yang lebih produktif. Bermain di kandang sendiri juga menjadi keuntungan tambahan bagi pasukan Carlos Pena untuk mengendalikan jalannya pertandingan.

Meski demikian, Persita tidak boleh menganggap pertandingan ini akan berjalan mudah. Mereka baru saja mendapatkan hasil kurang memuaskan setelah kalah 1-3 dari Dewa United dalam ajang I League Cup 2026/2027.

Kekalahan tersebut tentu menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih. Persita perlu memperbaiki sejumlah aspek permainan, terutama dalam menjaga keseimbangan antara menyerang dan bertahan.