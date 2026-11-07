Prediksi Skor Borneo FC vs PSM Makassar: Juku Eja Curi Poin di Segiri

Borneo FC menjamu PSM Makassar di Stadion Segiri pada pekan kesembilan Super League 2026/2027, Sabtu (7/11/2026). (PSM)
JawaPos.com — PSM Makassar diprediksi mencuri satu poin lewat hasil imbang 1-1 saat menghadapi Borneo FC di Stadion Segiri pada pekan kesembilan Super League 2026/2027, Sabtu (7/11/2026).
Duel mulai pukul 15.30 WIB tersebut mempertemukan dua tim dengan koleksi sembilan poin dari delapan pertandingan yang sama-sama membutuhkan tambahan angka untuk memperbaiki posisi klasemen.
Pertandingan Borneo FC vs PSM Makassar akan disiarkan langsung Indosiar.
Keuntungan bermain di kandang memberi Pesut Etam peluang bangkit, tetapi Juku Eja membawa bekal kemenangan dari ajang I League Cup untuk menantang tuan rumah.
Selisih kekuatan kedua kesebelasan terlihat tipis jika mengacu pada perolehan poin. PSM berada di peringkat ke-12, sedangkan Borneo FC menempati posisi tepat di bawahnya karena kalah dalam produktivitas gol.
Situasi itu membuat pertemuan di Segiri memiliki arti lebih besar daripada sekadar pertandingan kandang bagi Borneo FC.
Tambahan tiga poin berpotensi mengubah urutan kedua tim, sementara kegagalan menang akan membuat usaha memperbaiki posisi kembali tertahan.
Borneo FC belum memiliki konsistensi hasil yang cukup kuat untuk sepenuhnya diunggulkan menghadapi PSM Makassar.
Pesut Etam menelan dua kekalahan dalam tiga pertandingan terakhir Super League, masing-masing saat menghadapi PSIM Yogyakarta dan Java United.
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