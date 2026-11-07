Prediksi Skor Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya: Macan Kemayoran Tekuk Green Force

Persija Jakarta menjamu Persebaya Surabaya pada pekan kesembilan Super League 2026/2027 di JIS, Sabtu (7/11/2026). (Persija)
JawaPos.com — Persija Jakarta diprediksi mengalahkan Persebaya Surabaya 2-0 pada pekan kesembilan Super League 2026/2027 di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (7/11/2026), pukul 19.00 WIB, dengan memanfaatkan keuntungan kandang dan persoalan pertahanan tim tamu.
Duel ini menjadi kesempatan Macan Kemayoran kembali menang setelah dua pertandingan terakhir di semua kompetisi berakhir tanpa kemenangan.
Pertandingan Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya disiarkan langsung melalui Indosiar dan Vidio.
Kedua kesebelasan membutuhkan tambahan tiga poin untuk memperbaiki suasana tim setelah hasil kurang memuaskan pada pertandingan sebelumnya.
Persija Jakarta memiliki modal posisi klasemen yang lebih baik dengan koleksi 18 poin dari delapan pertandingan. Sementara itu, Persebaya Surabaya menempati peringkat ketujuh dengan 13 poin dan sudah empat kali bermain imbang.
Selisih lima poin memperlihatkan jarak kedua tim menjelang pertemuan di ibu kota. Meski demikian, posisi tersebut belum cukup menjadi jaminan bagi tuan rumah karena performa terbaru mereka juga menyisakan persoalan.
Persija Jakarta lebih diunggulkan karena bermain di hadapan pendukung sendiri sekaligus menghadapi tim tamu yang kesulitan menjaga konsistensi pertahanan.
Keuntungan tersebut bisa menjadi pembeda ketika kedua kesebelasan sama-sama sedang mencari jalan untuk kembali meraih kemenangan.
Pasukan Shin Tae-yong gagal menang dalam dua pertandingan terakhir di semua kompetisi. Setelah kalah 1-2 dari Dewa United di liga, Macan Kemayoran hanya bermain imbang 1-1 melawan PSMS Medan pada ajang I.League Cup.
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Jawa Pos
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