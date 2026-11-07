Arema FC Digulung 0-3, Madura United Tak Terkalahkan dalam 5 Laga Kandang

JawaPos.com — Madura United FC menjaga keangkeran Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, setelah mengalahkan Arema FC 3-0 pada pekan kesembilan Super League 2026/2027, Jumat (6/11/2026) malam.
Kemenangan dalam Derby Jawa Timur tersebut memperpanjang catatan Laskar Sape Kerrab menjadi lima pertandingan kandang tanpa kekalahan sekaligus menghadirkan hasil meyakinkan di hadapan pendukung sendiri.
Mendonca, Dimitar Mitkov, dan Gali Freitas menjadi pencetak gol yang memastikan kemenangan tuan rumah.
Dua nama pertama membawa Madura United unggul pada babak pertama, sebelum Gali melengkapi pesta gol menjelang pertandingan berakhir.
Hasil tersebut juga menjadi kemenangan pertama Madura United dalam Derby Jawa Timur musim ini.
Bagi Lulinha dan kolega, tiga poin dari pertandingan melawan Arema FC memberi tambahan modal untuk mempertahankan konsistensi saat bermain di rumah sendiri.
Madura United mengamankan kemenangan atas Arema FC melalui gol yang tercipta dalam dua babak.
Mendonca dan Dimitar Mitkov lebih dahulu mencatatkan nama di papan skor pada paruh pertama, memberikan keunggulan penting bagi Laskar Sape Kerrab.
Dua gol sebelum turun minum membuat tuan rumah memiliki bekal untuk menjalani babak kedua.
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