Deltras FC Waspadai Kecepatan Persipura, Leonard Tupamahu Siapkan Strategi Khusus

JawaPos.com – Deltras FC mulai mematangkan persiapan menjelang menghadapi Persipura Jayapura pada pekan kesembilan Championship 2026/2027. Salah satu perhatian utama tim berjuluk The Lobster tersebut adalah mengantisipasi kecepatan dan kemampuan individu para pemain Mutiara Hitam.

Kedua tim dijadwalkan bertemu di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Sabtu (7/11), pukul 19.00 WIB. Bermain di kandang sendiri, Deltras ingin memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengamankan poin sekaligus memperbaiki posisi di klasemen.

Pelatih Deltras FC, Leonard Tupamahu, mengatakan persiapan timnya sejauh ini berjalan cukup baik. Para pemain bahkan baru saja menyelesaikan sesi latihan taktikal game untuk mematangkan sejumlah aspek permainan sebelum pertandingan.

Selain membangun organisasi permainan secara keseluruhan, Leonard juga memberikan perhatian terhadap kekuatan lini pertahanan. Hal ini dilakukan agar para pemain memiliki pemahaman yang baik dalam menghadapi karakter permainan Persipura.

"Ya, persiapannya saya bisa bilang kita cukup baik ya. Hari ini kita baru selesaikan taktikal game, gitu. Jadi ya, saya rasa kita punya persiapan yang cukup dan bagus menurut saya," kata Leonard, Kamis (5/11).

Leonard Tupamahu Waspadai Kecepatan Pemain Persipura Leonard menilai Persipura bukan lawan yang mudah dihadapi. Tim asal Jayapura tersebut memiliki sejumlah pemain berkualitas yang bisa merepotkan pertahanan Deltras, terutama melalui kecepatan dan kemampuan mengolah bola.

Menurut pelatih berusia 43 tahun itu, karakter permainan para pemain Persipura perlu mendapat perhatian khusus. Karena itu, Deltras tidak boleh memberikan terlalu banyak ruang kepada lawan untuk mengembangkan serangan.

"Menurut saya juga Persipura adalah tim yang bagus, punya pemain-pemain berkualitas dan cepat, mereka juga punya pemain yang skill-nya juga bagus-bagus ya. Terutama anak-anak Papua kan punya tipikal yang seperti ini (cepat)," ujarnya.

Untuk mengantisipasi kekuatan tersebut, Leonard meminta anak asuhnya tampil disiplin ketika berhadapan langsung dengan pemain lawan. Kemampuan memenangkan duel satu lawan satu menjadi salah satu aspek yang ingin diperkuat sebelum pertandingan.