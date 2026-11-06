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Penulis: Antara
Sabtu, 7 November 2026 | 05.52 WIB

Jelang Persija Vs Persebaya, STY Ajak Jakmania Beri Dukungan Positif

Shin Tae-yong dan Witan Sulaeman menjalani konferensi pers jelang pertandingan Persija vs Persebaya di Jakarta International Stadium (JIS). (FOTO: Andika Rachmansyah/JawaPos.com) - Image

Shin Tae-yong dan Witan Sulaeman menjalani konferensi pers jelang pertandingan Persija vs Persebaya di Jakarta International Stadium (JIS). (FOTO: Andika Rachmansyah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Pelatih Kepala Persija Jakarta Shin Tae-yong mengajak suporter untuk memberikan dukungan positif saat Persija menjamu Persebaya pada pekan kesembilan Super League 2026/2027.

"Tolong dukung tim masing-masing secara fair agar kedua tim (Persija dan Persebaya) bisa menyajikan pertandingan yang bagus, dan dukung lah dengan penuh semangat secara positif," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang pertandingan di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Jumat (6/11).

Ia menjelaskan bahwa ketika dirinya melatih Timnas Indonesia, masalah besar seperti aksi kriminalitas dari suporter tidak terlihat. Namun, saat ia menjadi pelatih klub untuk berkompetisi di liga, ia mengetahui fakta bahwa para suporter sangat fanatik.

Menurutnya, hal itu patut disyukuri karena bisa memberikan dampak bagus bagi tim, tetapi memberikan dukungan dengan aksi kekerasan sama sekali tidak dibenarkan.

"Saya memohon dengan sangat, ke depannya budaya mendukung yang menggunakan kekerasan oleh siapa pun tidak boleh ada," katanya.

Pelatih asal Korea Selatan mengatakan bahwa jika terjadi aksi kekerasan suporter, maka sudah seharusnya aparat keamanan atau pihak kepolisian memberikan hukuman yang sangat tegas.

Ia mengatakan bahwa tujuan kehadiran suporter di arena olah raga bertujuan untuk memberikan dukungan terhadap tim. Namun, jika suporter melukai atau mencelakai orang lain maka hal itu bertentangan dengan semangat olahraga.

Oleh sebab itu, Shin meminta agar suporter Persija maupun Persebaya untuk menghindari tindakan kekerasan dan memberikan dukungan secara positif agar agar kedua tim bisa menyuguhkan permainan yang menyenangkan untuk penggemar.

Sementara itu, pemain Persija Jakarta Witan Sulaeman meyakini bahwa para suporter Persija atau The Jak akan menyambut hangat para suporter Persebaya pada laga mendatang.

Ia mengatakan bahwa ketika Persija menjalani laga tandang ke markas Persebaya, The Jak juga disambut dengan sangat baik oleh suporter tuan rumah seperti pada ajang Piala Presiden.

Editor: Estu Suryowati
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