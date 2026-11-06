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Penulis: Andika Rachmansyah
Sabtu, 7 November 2026 | 04.40 WIB

Timnas Indonesia Tanpa Uji Coba di FIFA Matchday November 2026, John Herdman Pilih TC di Bali

Ilustrasi timnas Indonesia. (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Ilustrasi timnas Indonesia. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Timnas Indonesia dipastikan tidak menggelar pertandingan uji coba internasional pada FIFA Matchday November 2026.

Sebagai gantinya, pelatih John Herdman memilih menggelar pemusatan latihan di Bali. 

Keputusan tersebut diambil setelah rencana pertandingan melawan Yordania batal terlaksana.

Situasi di kawasan Timur Tengah serta penundaan Piala Asia 2027 menjadi pertimbangan utama pelatih asal Inggris tersebut.

Semula, Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Yordania dalam pertandingan uji coba di Stadion Internasional Amman pada 13 November 2026.

Namun, kondisi keamanan di kawasan Timur Tengah yang belum kondusif membuat agenda tersebut akhirnya dibatalkan.

Selain itu, Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) sebelumnya memutuskan menunda penyelenggaraan Piala Asia 2027 yang semula dijadwalkan berlangsung pada Januari–Februari 2027 di Arab Saudi.

Turnamen tersebut kini dijadwalkan bergulir pada Desember 2027 hingga Januari 2028.

Dengan perubahan kalender tersebut, John Herdman memilih memanfaatkan periode FIFA Matchday November untuk memaksimalkan persiapan tim.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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