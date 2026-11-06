Shin Tae-yong Minta Persija Jakarta Tak Lengah saat Jamu Persebaya Surabaya

Pelatih Kepala Persija Jakarta Shin Tae-yong (kiri). (Aloysius Lewokeda/Antara)

JawaPos.com - Pelatih Kepala Persija Jakarta Shin Tae-yong menginginkan tim asuhannya tidak lengah saat menjamu Persebaya Surabaya pada laga pekan kesembilan Super League 2026/2027.

"Saya menyampaikan kepada para pemain untuk tidak lengah dan memberikan yang terbaik," kata Shin Tae-yong dilansir dari Antara Jakarta, Jumat (6/11).

Dia mengatakan, Persebaya datang dengan kondisi performa yang tidak begitu baik dalam beberapa pertandingan terakhir.

Dalam tiga laga di Super League, Persebaya bermain imbang 1-1 melawan Persijap Jepara, menang 3-1 atas Madura United, dan kalah 0-1 dari PSM Makassar.

Selain itu, pada laga terbaru di kompetisi Piala Liga atau League Cup 2026/2027, Persebaya menelan kekalahan 2-3 dari tim liga kasta kedua Kendal Tornado FC.

Shin mengatakan, meskipun Persebaya dalam kondisi performa yang tak stabil, pihaknya tetap memandang setiap lawan adalah tim yang bagus.

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Oleh sebab itu, pelatih asal Korea Selatan itu menekankan kepada anak-anak asuhannya agar tidak lengah dalam memandang kondisi lawan, tetapi harus berusaha secara maksimal.

"Hanya dengan begitu kami bisa memetik hasil yang baik melawan," tandas Shin Tae-yong.