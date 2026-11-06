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Penulis: Antara
Sabtu, 7 November 2026 | 04.34 WIB

Shin Tae-yong Minta Persija Jakarta Tak Lengah saat Jamu Persebaya Surabaya

 

Pelatih Kepala Persija Jakarta Shin Tae-yong (kiri). (Aloysius Lewokeda/Antara)

JawaPos.com - Pelatih Kepala Persija Jakarta Shin Tae-yong menginginkan tim asuhannya tidak lengah saat menjamu Persebaya Surabaya pada laga pekan kesembilan Super League 2026/2027.

"Saya menyampaikan kepada para pemain untuk tidak lengah dan memberikan yang terbaik," kata Shin Tae-yong dilansir dari Antara Jakarta, Jumat (6/11).

Dia mengatakan, Persebaya datang dengan kondisi performa yang tidak begitu baik dalam beberapa pertandingan terakhir.

Dalam tiga laga di Super League, Persebaya bermain imbang 1-1 melawan Persijap Jepara, menang 3-1 atas Madura United, dan kalah 0-1 dari PSM Makassar.

Selain itu, pada laga terbaru di kompetisi Piala Liga atau League Cup 2026/2027, Persebaya menelan kekalahan 2-3 dari tim liga kasta kedua Kendal Tornado FC.

Shin mengatakan, meskipun Persebaya dalam kondisi performa yang tak stabil, pihaknya tetap memandang setiap lawan adalah tim yang bagus.

Oleh sebab itu, pelatih asal Korea Selatan itu menekankan kepada anak-anak asuhannya agar tidak lengah dalam memandang kondisi lawan, tetapi harus berusaha secara maksimal.

"Hanya dengan begitu kami bisa memetik hasil yang baik melawan," tandas Shin Tae-yong.

Shin mengatakan bahwa para pemainnya saat ini dalam kondisi sudah siap tempur untuk memenangkan pertandingan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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