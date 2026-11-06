Bernardo Tavares Waspadai Keunggulan Persija Dalam Situasi Bola Mati

JawaPos.com - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares mewaspadai keunggulan Persija Jakarta dalam memanfaatkan situasi bola mati jelang duel pekan kesembilan Super League 2026/2027.

"Mereka (Persija) sangat kuat dalam situasi bola mati," kata Bernardo Tavares dilansir dari Antara, Jumat (6/11).

Dia mengatakan, Persija mereka memiliki pemain-pemain penyerang yang bagus. Selain itu juga memiliki pemain dengan kecepatan untuk transisi serangan.

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Meski demikian, pelatih asal Portugal itu mengaku tak ingin melihat keunggulan Persija hanya dengan pemain-pemain tertentu melainkan sebagai sebuah tim.

Bernardo menginginkan anak-anak asuhannya mampu menjalankan strategi yang disiapkan sejak menit pertama hingga akhir pertandingan.

"Jadi penting bagi kami untuk melihat di mana letak bola, terkadang mungkin kita melakukan man-to-man, terkadang mungkin kita membuat zona, sesuai di mana posisi bola dan sesuai berapa banyak pemain tim lawan yang ada," kata Bernardo Tavares.

Lebih lanjut, Bernardo mengatakan bahwa pihaknya masih melihat kondisi fisik pemain untuk diturunkan melawan Persija, mengingat sebagian besar skuad Persebaya masih menjalani pemulihan setelah melakoni laga beruntun.

"Setelah latihan terakhir membuat keputusan untuk melihat pemain mana yang tersedia untuk pergi ke pertandingan dan menjadi bagian dari rencana, dan pemain mana yang tidak bisa bermain," terang Bernardo Tavares.