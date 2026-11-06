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Penulis: Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 7 November 2026 | 01.00 WIB

Tantang Persija Jakarta di JIS, Tavares Minta Persebaya Surabaya Jangan Obral Kesalahan

Alex Martins siap jadi andalan Persebaya Surabaya saat menghadapi Persija Jakarta di JIS. (Persebaya) - Image

Alex Martins siap jadi andalan Persebaya Surabaya saat menghadapi Persija Jakarta di JIS. (Persebaya)

JawaPos.com – Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares meminta anak asuhnya meminimalkan kesalahan saat menghadapi Persija Jakarta pada pekan kesembilan Super League 2026/2027. Duel tersebut akan berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (7/11/2026) malam WIB.

Tavares mengingatkan bahwa Persija memiliki kualitas untuk menghukum setiap kesalahan lawan. Karena itu, Green Force harus menjaga konsentrasi dan disiplin sepanjang pertandingan jika ingin membawa pulang hasil positif dari ibu kota.

Pesan tersebut disampaikan pelatih asal Portugal itu dalam konferensi pers menjelang pertandingan, Jumat (6/11/2026).

Tavares Wanti-wanti Persebaya soal Kesalahan

Tavares menilai Persija merupakan tim kuat yang mampu memanfaatkan kelengahan lawan. Situasi tersebut membuat pemain Persebaya harus lebih cermat dalam mengambil keputusan selama pertandingan.

"Persija adalah tim besar. Jika kami terlalu banyak melakukan kesalahan, mereka bisa memanfaatkannya," tuturnya.

Peringatan tersebut bukan tanpa alasan. Dengan kualitas pemain yang dimiliki, Macan Kemayoran berpotensi memberikan tekanan besar kepada tim tamu.

Karena itu, Tavares meminta anak asuhnya tidak memberikan ruang bagi Persija untuk mengembangkan permainan dengan mudah. Kedisiplinan dan kekompakan menjadi modal penting bagi Green Force dalam menghadapi tuan rumah.

Bernardo Tavares Akui Kekuatan Persija

Tavares tidak menampik bahwa Persija merupakan salah satu tim yang memiliki kekuatan besar di kompetisi musim ini. Selain kualitas pemain, keberadaan pelatih yang bagus juga menjadi perhatian tersendiri bagi Persebaya.

"Kami tahu Persija merupakan tim yang sangat kuat. Mereka juga memiliki pelatih yang bagus. Namun, kami akan berusaha memberikan yang terbaik," ujar Tavares.

Bermain di JIS juga menjadi tantangan tersendiri bagi Green Force. Persija tentu memiliki keuntungan karena tampil di hadapan pendukung sendiri.

Editor: Hendra
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