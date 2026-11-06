Gol Telat Taisei Marukawa Bawa Dewa United Kudeta Persija Jakarta dari Puncak Klasemen

JawaPos.com – Dewa United meraih kemenangan dramatis saat bertandang ke markas PSIM Yogyakarta pada pekan kesembilan Super League 2026/2027. Bermain di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat (6/11/2026) sore WIB, Banten Warriors menang tipis dengan skor 2-1.

Kemenangan tersebut baru berhasil dipastikan pada masa injury time. Gol Taisei Marukawa menjadi penentu kemenangan tim asuhan Osmar Loss setelah kedua kesebelasan bermain imbang 1-1 hingga menit-menit akhir pertandingan.

Dewa United Kudeta Persija Jakarta Kemenangan ini menjadi hasil penting bagi Dewa United. Tambahan tiga poin dari markas PSIM membawa Banten Warriors kembali menggusur Persija Jakarta dari puncak klasemen sementara Super League 2026/2027.

Dewa United kini mengoleksi 20 poin dan unggul dua angka atas Persija yang berada di posisi kedua.

Meski demikian, posisi Dewa United masih berpeluang kembali berubah. Sebab, Persija belum memainkan pertandingan pekan kesembilan. Macan Kemayoran dijadwalkan menjamu Persebaya Surabaya di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (7/11).

Pertandingan tersebut menjadi salah satu big match pekan kesembilan Super League 2026/2027. Jika berhasil mengamankan kemenangan, Persija berpeluang kembali mengambil alih posisi puncak klasemen.

Dewa United Unggul Lebih Dulu lewat Gol Denilson Dewa United mendapatkan keuntungan pada menit-menit awal babak pertama, tepatnya menit keenam. Tim tamu memperoleh hadiah penalti setelah Adrian Dalmau melakukan handball di dalam kotak terlarang.

Wasit sempat melakukan pengecekan VAR sebelum akhirnya menunjuk titik putih. Denilson Junior yang maju sebagai eksekutor berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Gol tersebut membawa Dewa United unggul 1-0 pada menit ke-11.

Tertinggal satu gol, PSIM meningkatkan intensitas serangan. Tim asuhan Risto Vidakovic itu beberapa kali mencoba mengeksploitasi pertahanan Dewa United melalui sektor sayap. Namun, berbagai upaya Laskar Mataram belum membuahkan hasil. Salah satu peluang terbaik mereka hadir pada menit ke-27 melalui tendangan bebas Ezequiel Vidal.

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