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Penulis: Antara
Jumat, 6 November 2026 | 22.16 WIB

Laga Lawan Yordania Batal, Timnas Indonesia Buka Opsi Cari Lawan Baru untuk FIFA Match Day

Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji. (Zaro Ezza Syachniar/Antara) - Image

Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji. (Zaro Ezza Syachniar/Antara)

JawaPos.com - Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Indonesia Sumardji mengonfirmasi bahwa tim Garuda membuka komunikasi dengan Hong Kong untuk FIFA Match Day pada November.

Sumardji mengatakan bahwa pertimbangan tersebut dipilih setelah Indonesia dipastikan batal menghadapi Yordania karena eskalasi konflik di Timur Tengah yang kian memanas.

"Sampai dengan saat sekarang ini, semalam kami koordinasi kembali dengan Hong Kong, tetapi juga belum mendapatkan jawaban secara resmi. Walaupun sebelumnya kami sudah berkoordinasi dengan Hong Kong, namun dikarenakan waktu mepet, sehingga sampai dengan siang ini, kami belum mendapatkan jawaban yang pasti," kata Sumardji ketika dihubungi pewarta melalui sambungan telepon, Jumat.

Sumardji menegaskan bahwa opsi tersebut diambil karena laga FIFA Match Day melawan Yordania yang sedianya dijadwalkan berlangsung di Stadion Internasiona Amman pada 13 November batal digelar.

Terkait dengan rumor menghadapi tim nasional Turki yang sempat beredar di sejumlah media, Sumardji mengatakan bahwa rumor tersebut tidaklah benar.

Sumardji mengatakan bahwa Turki dipilih sebagai opsi untuk lokasi penyelenggaraan pertandingan menghadapi Yordania, bukan sebagai lawan bagi tim asuhan John Herdmann pada FIFA Match Day mendatang.

"Ya pertandingannya kita pindahkan ke Turki, cari situasi yang aman. Tapi dengan berbagai pertimbangan, ya kami memutuskan untuk mengambil jalan yang terbaik, ya akhirnya kami putuskan untuk tidak, tidak melaksanakan pertandingan di Timur Tengah," ujar Sumardji.

FIFA Matchday November 2026 merupakan agenda persiapan Jay Idzes dan kolega untuk mengarungi Piala Asia 2027 yang sejatinya digelar di Arab Saudi mulai Januari tahun depan.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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