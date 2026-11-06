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Penulis: Andika Rachmansyah
Jumat, 6 November 2026 | 22.00 WIB

Sumardji Akui Penundaan Piala Asia 2027 Jadi Berkah Buat Timnas Indonesia

Timnas Indonesia saat menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (5/10). (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Timnas Indonesia saat menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (5/10). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Indonesia Sumardji menyebut, penundaan Piala Asia 2027 menjadi keuntungan bagi Timnas Indonesia.

Menurut dia, jadwal turnamen tersebut membuat skuad Garuda memiliki waktu persiapan yang lebih panjang. 

Sebelumnya, Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) memutuskan mengubah jadwal Piala Asia 2027 yang semula berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027.

Turnamen yang digelar di Arab Saudi tersebut kini dijadwalkan berlangsung pada 23 Desember 2027 hingga 21 Januari 2028.

Sumardji menilai perubahan jadwal itu memberikan keuntungan bagi Timnas Indonesia, terutama dari sisi persiapan.

Selain memiliki waktu lebih panjang untuk mematangkan tim, tim pelatih juga bisa melakukan pengamatan dan evaluasi terhadap pemain yang berpeluang masuk skuad.

"Ya. Jadi memang kalau dilihat dari sisi keuntungan dengan dimundurkannya jadwal Piala Asia, satu ya kami lebih diuntungkan,” kata Sumardji saat dihubungi wartawan termasuk JawaPos.com, Jumat (6/11). 

Waktu tambahan tersebut juga akan membantu tim pelatih dalam menentukan pemain yang layak memperkuat Timnas Indonesia.

Dengan begitu, proses pemantauan dan analisis terhadap calon pemain bisa dilakukan secara lebih maksimal.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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