PSSI Sempat Ajukan Permintaan Duel Yordania vs Timnas Indonesia Digelar di Turki

JawaPos.com - Ketua Badan Tim Nasional, Sumardji, mengungkapkan PSSI sempat mengajukan permintaan agar laga Yordania vs Timnas Indonesia dipindahkan ke Turki.

Namun, rencana tersebut tidak terealisasi hingga akhirnya PSSI memutuskan untuk membatalkan pertandingan uji coba tersebut.

Timnas Indonesia sejatinya dijadwalkan menghadapi Yordania dalam laga tandang di Stadion Internasional Amman pada 13 November 2026. Namun, PSSI membatalkan agenda tersebut setelah mempertimbangkan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah.

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Kabar pembatalan pertandingan melawan Yordania sebenarnya sudah mulai mengemuka dalam beberapa pekan terakhir. Di tengah situasi tersebut, muncul rumor bahwa Timnas Indonesia akan menghadapi Turki sebagai alternatif.

Sumardji dengan tegas membantah rumor tersebut sekaligus meluruskan informasi yang beredar. Dia menjelaskan bahwa PSSI memang sempat mengajukan permintaan untuk memindahkan lokasi pertandingan melawan Yordania ke Turki demi mendapatkan situasi yang lebih aman.

"Enggak, enggak. Sebenarnya awalnya kami ingin memindahkan (laga Yordania). Jadi kami ingin memindahkan dari Yordania ke Turki. Awalnya seperti itu," terang Sumardji saat dihubungi wartawan termasuk JawaPos.com, Jumat (6/11/2026).

"Pertandingannya kita pindahkan ke Turki, cari situasi yang aman,"

Namun, permintaan tersebut tampaknya tidak menemukan titik terang. Setelah mempertimbangkan berbagai hal, PSSI akhirnya memilih untuk membatalkan pertandingan tandang melawan Yordania.