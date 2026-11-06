PSSI Sempat Ajukan Permintaan Duel Yordania vs Timnas Indonesia Digelar di Turki

Kiper Timnas Indonesia, Nadeo Argawinata, Maarten Paes, dan Emil Audero. (Emil Audero)
JawaPos.com - Ketua Badan Tim Nasional, Sumardji, mengungkapkan PSSI sempat mengajukan permintaan agar laga Yordania vs Timnas Indonesia dipindahkan ke Turki.
Namun, rencana tersebut tidak terealisasi hingga akhirnya PSSI memutuskan untuk membatalkan pertandingan uji coba tersebut.
Timnas Indonesia sejatinya dijadwalkan menghadapi Yordania dalam laga tandang di Stadion Internasional Amman pada 13 November 2026. Namun, PSSI membatalkan agenda tersebut setelah mempertimbangkan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah.
Kabar pembatalan pertandingan melawan Yordania sebenarnya sudah mulai mengemuka dalam beberapa pekan terakhir. Di tengah situasi tersebut, muncul rumor bahwa Timnas Indonesia akan menghadapi Turki sebagai alternatif.
Sumardji dengan tegas membantah rumor tersebut sekaligus meluruskan informasi yang beredar. Dia menjelaskan bahwa PSSI memang sempat mengajukan permintaan untuk memindahkan lokasi pertandingan melawan Yordania ke Turki demi mendapatkan situasi yang lebih aman.
"Enggak, enggak. Sebenarnya awalnya kami ingin memindahkan (laga Yordania). Jadi kami ingin memindahkan dari Yordania ke Turki. Awalnya seperti itu," terang Sumardji saat dihubungi wartawan termasuk JawaPos.com, Jumat (6/11/2026).
"Pertandingannya kita pindahkan ke Turki, cari situasi yang aman,"
Baca Juga:Timnas Indonesia Terancam Tanpa Uji Coba di FIFA Matchday November 2026, Pemusatan Latihan Jadi Opsi
Namun, permintaan tersebut tampaknya tidak menemukan titik terang. Setelah mempertimbangkan berbagai hal, PSSI akhirnya memilih untuk membatalkan pertandingan tandang melawan Yordania.
"Tapi dengan berbagai pertimbangan, ya kami memutuskan untuk mengambil jalan yang terbaik, ya akhirnya kami putuskan untuk tidak, tidak melaksanakan pertandingan di Timur Tengah," papar Sumardji.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA
Prediksi Skor Rennes vs Olympiakos: Tuan Rumah Andalkan Kekuatan Bermain di Roazhon Park
Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Club Brugge di Liga Champions: Blauw-Zwart Bidik Kemenangan Tandang
Upaya Restorasi 325 Hektare Hutan di TNGHS untuk Jaga Habitat Macan Tutul Jawa
Mahasiswa Trisakti Geruduk Kantor Setneg Siang Ini, Tagih Janji Pemerintah soal Tritura
Bonek Murka! Persebaya Dibantai Kendal Tornado, Uston Nawawi Gantikan Tavares?
Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia
8 Hal yang Dianggap Membosankan oleh Ekstrovert, tetapi Justru Menjadi Kebahagiaan bagi Introvert
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022