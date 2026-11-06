Rafael Struick Tegaskan Dewa United Bakal Habis-habisan Lawan PSIM Yogyakarta

Rafael Struick menjadi penentu kemenangan Dewa United atas Persik Kediri dengan skor 1-0 pada pekan pertama Super League 2026/2027. Ia siap kembali melakukannya saat menghadapi PSIM. (Dewa United)
JawaPos.com - Penyerang Dewa United, Rafael Struick, menyampaikan kesiapan timnya menjelang pertandingan menghadapi PSIM Yogyakarta di pekan kesembilan Super League 2026/2027.
Struick menegaskan seluruh pemain Dewa United siap mengerahkan kemampuan terbaik demi membawa pulang tiga poin dari markas lawan.
Dewa United dijadwalkan bertandang ke Stadion Sultan Agung, Bantul, untuk menghadapi PSIM pada Jumat (6/11/2026) pukul 15.30 WIB. Pertandingan tersebut menjadi kesempatan penting bagi Banten Warriors untuk menjaga persaingan di papan atas klasemen sementara Super League 2026/2027.
Namun, misi meraih kemenangan di kandang PSIM bukan perkara mudah bagi Dewa United. Mereka harus menghadapi jadwal padat dengan waktu pemulihan yang relatif singkat setelah mengalahkan Persita Tangerang dengan skor 3-1 pada ajang I.League Cup 2026/2027, Selasa (3/11).
Meski demikian, kondisi tersebut tidak mengurangi kepercayaan diri Struick dan rekan-rekannya. Terlebih, pertandingan kontra Laskar Mataram menjadi laga terakhir sebelum kompetisi memasuki jeda internasional FIFA Matchday periode November 2026.
"Jadwal kami pekan ini memang sangat padat, dan laga besok (hari ini) adalah pertandingan terakhir sebelum jeda FIFA," ujar Struick, dilansir dari laman resmi I.League, Jumat (6/11).
Struick melihat pertandingan tersebut sebagai kesempatan bagi Dewa United untuk mengerahkan seluruh kemampuan sebelum libur jeda kompetisi. Dia berharap seluruh pemain bisa tampil dengan intensitas tinggi sepanjang pertandingan.
"Karena ini laga terakhir sebelum libur jeda internasional, saya rasa kami bisa tampil habis-habisan dan mengerahkan 100 persen energi," tegasnya.
Kendati harus bermain di kandang PSIM, Struick menegaskan Dewa United tidak datang hanya untuk sekadar menjalani pertandingan. Dia menyebut kemenangan tetap menjadi target utama timnya, terlepas dari status tuan rumah yang dimiliki Laskar Mataram -julukan PSIM Jogja.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA
Prediksi Skor Rennes vs Olympiakos: Tuan Rumah Andalkan Kekuatan Bermain di Roazhon Park
Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Club Brugge di Liga Champions: Blauw-Zwart Bidik Kemenangan Tandang
Upaya Restorasi 325 Hektare Hutan di TNGHS untuk Jaga Habitat Macan Tutul Jawa
Mahasiswa Trisakti Geruduk Kantor Setneg Siang Ini, Tagih Janji Pemerintah soal Tritura
Bonek Murka! Persebaya Dibantai Kendal Tornado, Uston Nawawi Gantikan Tavares?
Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia
8 Hal yang Dianggap Membosankan oleh Ekstrovert, tetapi Justru Menjadi Kebahagiaan bagi Introvert
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022