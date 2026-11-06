Rafael Struick Tegaskan Dewa United Bakal Habis-habisan Lawan PSIM Yogyakarta

JawaPos.com - Penyerang Dewa United, Rafael Struick, menyampaikan kesiapan timnya menjelang pertandingan menghadapi PSIM Yogyakarta di pekan kesembilan Super League 2026/2027.

Struick menegaskan seluruh pemain Dewa United siap mengerahkan kemampuan terbaik demi membawa pulang tiga poin dari markas lawan.

Dewa United dijadwalkan bertandang ke Stadion Sultan Agung, Bantul, untuk menghadapi PSIM pada Jumat (6/11/2026) pukul 15.30 WIB. Pertandingan tersebut menjadi kesempatan penting bagi Banten Warriors untuk menjaga persaingan di papan atas klasemen sementara Super League 2026/2027.

Namun, misi meraih kemenangan di kandang PSIM bukan perkara mudah bagi Dewa United. Mereka harus menghadapi jadwal padat dengan waktu pemulihan yang relatif singkat setelah mengalahkan Persita Tangerang dengan skor 3-1 pada ajang I.League Cup 2026/2027, Selasa (3/11).

Meski demikian, kondisi tersebut tidak mengurangi kepercayaan diri Struick dan rekan-rekannya. Terlebih, pertandingan kontra Laskar Mataram menjadi laga terakhir sebelum kompetisi memasuki jeda internasional FIFA Matchday periode November 2026.

"Jadwal kami pekan ini memang sangat padat, dan laga besok (hari ini) adalah pertandingan terakhir sebelum jeda FIFA," ujar Struick, dilansir dari laman resmi I.League, Jumat (6/11).

Struick melihat pertandingan tersebut sebagai kesempatan bagi Dewa United untuk mengerahkan seluruh kemampuan sebelum libur jeda kompetisi. Dia berharap seluruh pemain bisa tampil dengan intensitas tinggi sepanjang pertandingan.

"Karena ini laga terakhir sebelum libur jeda internasional, saya rasa kami bisa tampil habis-habisan dan mengerahkan 100 persen energi," tegasnya.