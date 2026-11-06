Hanif Sjahbandi Ceritakan Perjuangannya Kembali Bermain dan Cetak Gol untuk Arema FC

JawaPos.com-Hanif Sjahbandi akhirnya kembali bermain setelah mengalami cedera lutut pada Januari 2026. Laga kemenangan Arema FC melawan RANS Nusantara FC di I.League Cup pada 3 November menjadi kali pertamanya bermain.

Perjuangannya untuk kembali pulih dan bermain, diceritakannya melalui sosial media. Hanif Sjahbandi mengaku sangat terpukul saat harus absen lebih lama karena cedera lutut ketika masih menjadi pemain Persija Jakarta.

"11 Januari 2026. Hari ketika semuanya berubah. Sebuah cedera memaksaku menjauh dari sesuatu yang selama ini menjadi bagian dari hidupku. Lapangan yang dahulu menjadi rumah, kini hanya bisa kupandang dari kejauhan. Ada mimpi yang tertunda, kerinduan yang tak terucapkan, dan pertanyaan yang tak selalu menemukan jawaban. Ternyata, kehilangan bukan hanya tentang sesuatu yang pergi, tetapi juga tentang bagaimana kita belajar hidup tanpa sesuatu yang begitu kita cintai," tulis Hanif Sjahbandi di Instagram, Jumat (6/11/2026) beserta fotonya ketika selesai menjalani operasi.

Setelah itu, Hanif menjalani proses pemulihan yang diakuinya sangat berat. Tidak hanya memulihkan kondisi fisik, gelandang berusia 29 tahun tersebut juga harus bergulat dengan isi pikirannya dan keraguannya.

"Hari-hari berikutnya menjadi perjalanan panjang. Bukan hanya tentang memulihkan tubuh, tetapi juga menenangkan pikiran, melawan keraguan, dan berdamai dengan keadaan. Aku belajar bahwa tidak semua hal berjalan sesuai keinginan. Ada proses yang harus dihormati, ada waktu yang harus diterima, dan ada takdir yang harus dipercayakan kepada-Nya," ujar Hanif dengan unggahan video pemulihannya.

"Namun, meski perlahan, aku memilih untuk tetap berdiri, berjalan dan berlari. Satu latihan, satu langkah, satu hari dalam satu waktu. Perlahan, aku membangun kembali apa yang sempat hilang," lanjut Hanif.

Usai menjalani proses pemulihan, akhirnya Hanif kembali bermain untuk membela Arema FC melawan RANS Nusantara FC. Dia masuk pada menit ke-64 dan mencetak gol menit ke-67. Hanif tentu sangat merindukan untuk kembali bermain penuh. Perasaan campur aduk dirasakan pemain kelahiran Bandung itu setelah kembali ke lapangan.

"3 November 2026. Aku kembali. Kembali menginjakkan kaki di lapangan, merasakan atmosfer pertandingan, dan melakukan sesuatu yang selama berbulan-bulan hanya bisa kurindukan. Mungkin bagi sebagian orang, itu hanyalah sebuah pertandingan. Namun, bagiku, ada begitu banyak air mata, doa, pengorbanan, dan perjuangan yang akhirnya menemukan maknanya pada hari itu," tulis Hanif.