PSSI Jalin Komunikasi dengan Hongkong usai Timnas Indonesia Batal Lawan Yordania

JawaPos.com - Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, menyampaikan pihaknya menjalin komunikasi dengan Hongkong untuk menjadi lawan Timnas Indonesia di agenda FIFA Matchday November 2026. Langkah tersebut diambil setelah skuad Garuda batal menghadapi Yordania.

Timnas Indonesia sedianya akan menjalani laga tandang menghadapi Yordania di Stadion Internasional Amman, pada 13 November 2026. Namun, PSSI memutuskan membatalkan pertandingan tersebut karena alasan keamanan di kawasan Timur Tengah.

“Jadi saya perlu jelaskan berkaitan dengan jadwal FIFA Matchday di bulan November ini yang semula kami sudah berkomunikasi intens dengan Yordania,” buka Sumardji saat dihubungi wartawan termasuk JawaPos.com, Jumat (6/11/2026).

“Tetapi dikarenakan pertimbangan keamanan, sehingga kami dari Badan Timnas dan melaporkan kepada Ketua Umum, intinya bahwa untuk lawan Yordania itu kita batalkan. Alasannya karena itu tadi, pertimbangan keamanan di Timur Tengah,” lanjutnya.

PSSI melalui BTN langsung bergerak cepat untuk mencari lawan alternatif Timnas Indonesia. Hongkong dipilih menjadi lawan alternatif skuad Garuda, meski hingga kini PSSI belum mendapatkan respons dari Federasi Sepak Bola Hongkong (HKFA).

“Semalam kami koordinasi kembali dengan Hongkong, tetapi juga belum mendapatkan jawaban secara resmi. Walaupun sebelumnya kami sudah berkoordinasi dengan Hongkong, namun dikarenakan waktu mepet, sehingga sampai dengan siang ini, kami belum mendapatkan jawaban yang pasti,” terang Sumardji.

Sumardji menjelaskan, komunikasi dengan Hong Kong sebenarnya sudah dilakukan PSSI sebelum rencana pertandingan melawan Yordania. Namun, federasi lebih memprioritaskan negosiasi dengan Yordania sehingga pembicaraan dengan Hong Kong tidak berlanjut secara intensif.

“Setelah kami membatalkan dengan Yordania, kami mengulang kembali koordinasi dengan Hong Kong. Sebelumnya kan saya, kami dari BTN sudah koordinasi dengan Hongkong sebenarnya sebelumnya itu,” papar dia.