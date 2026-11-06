Timnas Indonesia Terancam Tanpa Uji Coba di FIFA Matchday November 2026, Pemusatan Latihan Jadi Opsi

Selebrasi para pemain timnas Indonesia usai menang adu penalti lawan Thailand dalam pertandingan final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Timnas Indonesia terancam tidak memiliki lawan tanding pada agenda FIFA Matchday November 2026. Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, menyebut pemusatan latihan (TC) menjadi opsi apabila PSSI gagal mendapatkan lawan untuk skuad Garuda.
Situasi tersebut muncul setelah PSSI resmi membatalkan agenda pertandingan tandang melawan Yordania pada 13 November 2026. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah.
Setelah pembatalan laga tersebut, Sumardji menjelaskan pihaknya langsung menjajaki komunikasi dengan Hongkong. Negara tersebut dipilih sebagai lawan alternatif Timnas Indonesia, meski hingga kini PSSI belum mendapat respons dari Federasi Sepak Bola Hong Kong (HKFA).
Meski menghadapi kendala waktu, Sumardji menegaskan pihaknya masih terus berupaya mencari lawan tanding untuk Timnas Indonesia. Terlebih, periode FIFA Matchday November 2026 dijadwalkan berlangsung pada 9-17 November.
“Kami tetap mengupayakan (mencari lawan) sampai dengan hari ini dan besok,” kata Sumardji saat dihubungi wartawan termasuk JawaPos.com, Jumat (6/11/2026).
Apabila hingga batas waktu yang tersedia PSSI tidak berhasil mendapatkan lawan, agenda FIFA Matchday November akan dimanfaatkan untuk menggelar TC. Program tersebut sekaligus menjadi kesempatan bagi pelatih John Herdman untuk memantau sejumlah pemain yang berpeluang memperkuat Timnas Indonesia pada Piala Asia 2027.
“Namun, jika memang tidak bisa, maka kami tetap akan melakukan TC sesuai dengan program yang sudah ada. Kami akan panggil beberapa pemain yang boleh dikatakan, satu, travel-nya tidak padat di klubnya,” terang Sumardji.
“Dan boleh dikatakan pemain yang memang saat sekarang ini perlu untuk kita lihat untuk lebih dekat lagi, lebih sehingga kita bisa tahu bahwa pemain ini memang layak untuk memperkuat Timnas di Piala Asia nanti,” sambungnya.
Terkait opsi lawan pengganti, Sumardji menjelaskan bahwa komunikasi dengan Hong Kong sebenarnya sudah dilakukan jauh sebelum pembatalan pertandingan melawan Yordania. Namun, PSSI saat itu lebih memprioritaskan Yordania sehingga pembicaraan dengan Hongkong tidak berlanjut secara intensif.
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Jawa Pos
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