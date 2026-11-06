Bukan Ubah Strategi, Berikut Fokus Andre Caldas Jelang Madura United vs Arema FC

JawaPos.com - Arema FC tidak berencana mengubah karakter permainan secara mendasar saat menghadapi Madura United FC pada pekan kesembilan Super League 2026/2027.

Pelatih Andre Caldas memilih mempertahankan pola permainan yang selama ini diterapkan, meski tetap menyiapkan sejumlah penyesuaian untuk mengantisipasi kekuatan tuan rumah.

Pertandingan Madura United melawan Arema FC akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (6/11) malam. Laga ini menjadi tantangan tersendiri bagi Singo Edan yang ingin melanjutkan tren positif dalam beberapa pertandingan terakhir.

Andre Caldas menilai konsistensi menjadi salah satu faktor penting yang harus dijaga timnya. Dia tidak ingin para pemain kehilangan pemahaman terhadap pola permainan yang sudah dilatih hanya karena menghadapi lawan dengan karakter berbeda.

Pelatih asal Brasil tersebut mengaku sudah memiliki gambaran mengenai pendekatan permainan yang akan digunakan Arema FC. Karena itu, persiapan menghadapi Madura United lebih difokuskan pada pematangan strategi dan pemahaman terhadap kekuatan lawan.

"Pertama, kami sudah punya cara dan sudah memutuskan bagaimana kami akan bermain. Saat menyiapkan tim, seperti yang selalu saya sampaikan dalam berbagai wawancara, saya sudah tahu bagaimana tim ini akan bermain," ujar Andre Caldas.

Dia menjelaskan, tim pelatih telah mempelajari permainan Madura United melalui rekaman video. Dari proses tersebut, Arema FC berusaha memahami bagaimana Laskar Sape Kerrab membangun serangan maupun mengorganisasi pertahanan.

Meski demikian, hasil analisis tersebut tidak membuat Andre Caldas ingin mengubah pendekatan permainan secara keseluruhan. Dia hanya membuka kemungkinan melakukan sedikit penyesuaian, termasuk dalam pemilihan sistem permainan.