JawaPos.com – Klub Liga 3 Putra Sang Fajar FC (PSF FC) resmi diperkenalkan kepada publik melalui peluncuran klub, skuad, dan jersey di Stadion Soepriadi, Kota Blitar, Kamis (5/11/2026). Dalam acara tersebut, klub juga memperkenalkan anthem resmi berjudul "Sang Fajar Terus Bersinar" yang mengangkat semangat perjuangan Bung Karno.

Direktur PSF FC Ronny B. Talapessy menjelaskan, nama Putra Sang Fajar terinspirasi dari sosok Proklamator sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno atau Bung Karno.

Nama tersebut merujuk pada kisah kelahiran Bung Karno ketika fajar mulai menyingsing. Cerita itu disampaikan sang ibu, Ida Ayu Nyoman Rai, sebagaimana tertulis dalam buku "Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia".

Dalam buku tersebut, sang ibu berkata kepada Bung Karno:

"Engkau akan menjadi pemimpin rakyat kita, karena ibu melahirkanmu jam setengah enam pagi di saat fajar mulai menyingsing. Jangan lupakan itu, Nak, bahwa engkau ini Putra Sang Fajar."

Ronny mengatakan, kisah tersebut menjadi landasan filosofis bagi PSF FC dalam membangun identitas klub. Fajar dimaknai sebagai lambang harapan, awal perjuangan, dan cahaya yang terus menyala.

"Semangat itulah yang ingin dibawa klub dengan mengadopsi nilai-nilai perjuangan Bung Karno, terutama kedisiplinan, persatuan, dan gotong royong," ujar Ronny dalam keterangan kepada media, Jumat (6/11/2029).

Nilai-nilai tersebut juga dituangkan dalam anthem "Sang Fajar Terus Bersinar" yang diciptakan Prananda Prabowo.

Pada bagian pembuka, lirik "Dari ufuk timur cahaya menyala, menyambut langkah para ksatria" menggambarkan munculnya harapan dan tekad untuk memulai perjuangan. Sementara itu, penggalan "Satu tekad, satu jiwa, Putra Sang Fajar selamanya" menempatkan persatuan sebagai fondasi perjalanan klub.