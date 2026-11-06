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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Jumat, 6 November 2026 | 17.48 WIB

Bukan Cedera, Ini Alasan Marcelo Djalo Tak Bisa Bela Persik Kediri Lawan Bali United

Pemain Persik Kediri, Marcelo Djalo. (Istimewa) - Image

Pemain Persik Kediri, Marcelo Djalo. (Istimewa)

JawaPos.com - Marcelo Djalo harus menerima kenyataan tidak bisa memperkuat Persik Kediri saat menghadapi Bali United pada pekan kesembilan BRI Super League 2026/27. Bek asal Barcelona, Spanyol, tersebut mengaku kecewa karena harus melewatkan pertandingan yang sudah dinantikannya.

Persik Kediri dijadwalkan bertandang ke markas Bali United pada Minggu (8/11) mendatang. Namun, Marcelo Djalo dipastikan tidak bisa tampil setelah mengoleksi empat kartu kuning. Hukuman akumulasi kartu juga membuat kapten tim, Kiko Carneiro, harus absen dalam pertandingan tersebut.

Kehilangan dua pemain sekaligus tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Persik. Pasalnya, Marcelo Djalo dan Kiko Carneiro selama ini menjadi bagian penting dari pertahanan Macan Putih.

Bersama Park Jun-heong, keduanya menjadi andalan di lini belakang dalam delapan pertandingan sebelumnya. Kolaborasi ketiga pemain tersebut turut membantu Persik menjaga kekuatan pertahanan ketika menghadapi lawan-lawannya.

Marcelo Djalo pun tidak menyembunyikan kekecewaannya karena gagal ikut berjuang bersama rekan setim di pertandingan melawan Bali United. Menurutnya, laga tersebut menjadi salah satu pertandingan yang ingin dia rasakan secara langsung.

"Saya sangat sedih karena tak bisa berjuang bersama teman-teman melawan Bali United di matchday nanti. Bagi saya ini pertandingan kualitas tinggi. Karena Bali United punya materi pemain bagus. Dan, jujur. Saya sangat ingin merasakan seperti apa kekuatan mereka," kata Marcelo Djalo.

Pemain yang pernah memperkuat Timnas Guinea-Bissau itu sebenarnya ingin terus berada di lapangan untuk membantu Persik Kediri. Dia juga mengaku selalu berusaha menjaga kondisi fisiknya agar bisa tampil maksimal dalam setiap pertandingan.

Namun, kali ini bukan masalah kebugaran atau cedera yang membuatnya harus menepi. Akumulasi kartu kuning menjadi alasan Marcelo tidak bisa ikut dalam lawatan ke Bali.

"Saya ingin selalu ada dan bermain dengan tim. Saya selalu menjaga kebugaran agar bisa menjaga pertahanan Persik Kediri. Tapi kali ini saya absen bukan akibat cedera, tapi akumulasi kartu kuning. Saya sudah membayangkan atmosfer stadion di Bali dengan gemuruh suara suporternya," tuturnya.

Editor: Banu Adikara
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