Jelang Hadapi Arema FC, Angga Saputra Punya Motivasi Khusus Bersama Madura United

JawaPos.com - Madura United FC mulai mematangkan persiapan menjelang pertandingan pekan kesembilan BRI Super League 2026/27.

Laskar Sape Kerrab akan menjamu Arema FC dalam laga bertajuk Derby Jawa Timur di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (6/11) malam.

Menghadapi pertandingan tersebut, kiper Madura United, Angga Saputra, memastikan kondisi dan persiapan tim berjalan dengan baik. Dia bersama rekan-rekannya siap memberikan penampilan terbaik demi mengamankan kemenangan di hadapan pendukung sendiri.

Angga menilai persiapan yang sudah dijalani selama sesi latihan menjadi modal penting untuk menghadapi Arema FC. Dia berharap seluruh kerja keras tim bisa terbayar dengan hasil positif pada pertandingan nanti.

Menurutnya, Madura United memiliki tekad yang sama untuk mendapatkan tiga poin. Karena itu, seluruh pemain diharapkan bisa menjalankan instruksi tim pelatih dan menjaga fokus sepanjang pertandingan.

"Untuk persiapan tim sangat baik. Kami akan memberikan yang terbaik buat Madura dan tentunya untuk mendapatkan tiga poin," ujar Angga saat jumpa pers, Kamis (5/11).

Bagi Angga, pertandingan melawan Arema FC juga menjadi kesempatan bagi Madura United untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Apalagi, bermain di kandang sendiri tentu memberikan dorongan tersendiri bagi para pemain untuk tampil lebih percaya diri.

Sebagai penjaga gawang, Angga tentu memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga pertahanan tim. Dia diharapkan mampu tampil konsisten dan membantu Madura United mengantisipasi setiap ancaman yang datang dari lini serang Singo Edan.