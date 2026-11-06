Jelang Hadapi Arema FC, Angga Saputra Punya Motivasi Khusus Bersama Madura United

Kiper Madura United FC Angga Saputra membidik clean sheet saat menghadapi PSS Sleman pada pekan kedua Super League 2026/2027 di Stadion Maguwoharjo, Sleman. (Madura United)
JawaPos.com - Madura United FC mulai mematangkan persiapan menjelang pertandingan pekan kesembilan BRI Super League 2026/27.
Laskar Sape Kerrab akan menjamu Arema FC dalam laga bertajuk Derby Jawa Timur di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (6/11) malam.
Menghadapi pertandingan tersebut, kiper Madura United, Angga Saputra, memastikan kondisi dan persiapan tim berjalan dengan baik. Dia bersama rekan-rekannya siap memberikan penampilan terbaik demi mengamankan kemenangan di hadapan pendukung sendiri.
Angga menilai persiapan yang sudah dijalani selama sesi latihan menjadi modal penting untuk menghadapi Arema FC. Dia berharap seluruh kerja keras tim bisa terbayar dengan hasil positif pada pertandingan nanti.
Menurutnya, Madura United memiliki tekad yang sama untuk mendapatkan tiga poin. Karena itu, seluruh pemain diharapkan bisa menjalankan instruksi tim pelatih dan menjaga fokus sepanjang pertandingan.
"Untuk persiapan tim sangat baik. Kami akan memberikan yang terbaik buat Madura dan tentunya untuk mendapatkan tiga poin," ujar Angga saat jumpa pers, Kamis (5/11).
Bagi Angga, pertandingan melawan Arema FC juga menjadi kesempatan bagi Madura United untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Apalagi, bermain di kandang sendiri tentu memberikan dorongan tersendiri bagi para pemain untuk tampil lebih percaya diri.
Sebagai penjaga gawang, Angga tentu memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga pertahanan tim. Dia diharapkan mampu tampil konsisten dan membantu Madura United mengantisipasi setiap ancaman yang datang dari lini serang Singo Edan.
Di luar persiapan bersama tim, Angga ternyata memiliki motivasi pribadi yang membuatnya selalu berusaha tampil maksimal. Dia menyebut keluarga dan suporter sebagai dua sumber semangat terbesarnya selama menjalani karier sebagai pesepak bola profesional.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA
Prediksi Skor Rennes vs Olympiakos: Tuan Rumah Andalkan Kekuatan Bermain di Roazhon Park
Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Club Brugge di Liga Champions: Blauw-Zwart Bidik Kemenangan Tandang
Upaya Restorasi 325 Hektare Hutan di TNGHS untuk Jaga Habitat Macan Tutul Jawa
Mahasiswa Trisakti Geruduk Kantor Setneg Siang Ini, Tagih Janji Pemerintah soal Tritura
Bonek Murka! Persebaya Dibantai Kendal Tornado, Uston Nawawi Gantikan Tavares?
Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia
8 Hal yang Dianggap Membosankan oleh Ekstrovert, tetapi Justru Menjadi Kebahagiaan bagi Introvert
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022