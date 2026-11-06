Arema FC Hadapi Madura United dengan Persiapan Singkat, Andre Caldas Tetap Optimistis

Pelatih Arema FC Andre Caldas meminta pemain menyikapi tekanan secara positif saat menghadapi RANS Nusantara FC di Stadion Kanjuruhan. (Arema)
JawaPos.com - Arema FC akan menghadapi tantangan berat saat bertandang ke markas Madura United pada pekan kesembilan BRI Super League 2026/27.
Meski datang dengan modal positif dari I.League Cup 2026/27, Singo Edan harus menghadapi persoalan waktu persiapan yang cukup terbatas.
Pertandingan Madura United melawan Arema FC dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (6/11) malam. Laga ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara.
Madura United memiliki modal lebih baik jika melihat posisi mereka saat ini. Laskar Sape Kerrab menempati peringkat kelima dengan koleksi 16 poin. Sementara itu, Arema FC masih berada di posisi ke-11 dengan sembilan poin.
Kondisi tersebut membuat Arema FC membutuhkan hasil positif untuk memperbaiki posisi sekaligus menjaga momentum. Namun, misi membawa pulang poin dari Pamekasan tentu tidak akan mudah, terlebih Madura United sedang bersaing di papan atas.
Pelatih Arema FC, Andre Caldas, mengakui timnya memiliki waktu persiapan lebih singkat dibandingkan biasanya. Padatnya jadwal pertandingan dan perjalanan menuju Pamekasan menjadi salah satu faktor yang membatasi waktu latihan para pemain.
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Menurutnya, Arema FC biasanya memiliki waktu sekitar satu pekan penuh untuk mempersiapkan pertandingan. Namun, situasi kali ini berbeda karena jeda pertandingan yang berdekatan.
"Persiapan untuk pertandingan melawan Madura United sedikit lebih singkat dibandingkan persiapan laga kami biasanya, yang mana kami biasanya memiliki waktu satu minggu penuh untuk berlatih," ujar Andre Caldas.
Ia menjelaskan, jadwal pertandingan melawan Bali United dan RANS Nusantara FC, ditambah perjalanan menuju markas Madura United, membuat waktu persiapan tim menjadi lebih terbatas.
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