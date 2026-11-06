Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Penulis: Andre Rizal Hanafi
Jumat, 6 November 2026 | 17.34 WIB

Pernah Tangani Arema FC, Jose Gomes Berambisi Bawa Madura United Menang

Pelatih Madura United, Jose Gomes, melakukan evaluasi menyeluruh menjelang dua pertandingan kandang menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC dan Persib Bandung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan. (Madura United) - Image

Pelatih Madura United, Jose Gomes, melakukan evaluasi menyeluruh menjelang dua pertandingan kandang menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC dan Persib Bandung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan. (Madura United)

JawaPos.com - Pertandingan Madura United FC kontra Arema FC pada pekan kesembilan BRI Super League 2026/27 akan menjadi laga yang cukup spesial bagi Jose Gomes.

Pelatih asal Portugal tersebut bakal kembali menghadapi mantan klub yang pernah ditanganinya sebelum melanjutkan karier bersama Laskar Sape Kerrab.

Madura United dijadwalkan menjamu Arema FC di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (6/11) malam. Meski memiliki kenangan bersama Singo Edan, Ze Gomes memastikan bahwa fokusnya saat ini sepenuhnya tertuju pada Madura United.

Pelatih yang akrab disapa Ze Gomes itu pernah menangani Arema FC selama setengah musim pada kompetisi 2024/25. Klub berjuluk Singo Edan tersebut juga menjadi pintu pertama bagi dirinya untuk memulai perjalanan karier kepelatihan di sepak bola Indonesia.

Namun, pertemuan kali ini memiliki cerita berbeda. Ze Gomes tidak ingin terlalu larut dalam urusan reuni. Dia justru bertekad membawa Madura United mengamankan hasil maksimal di hadapan pendukung sendiri.

"Sekarang saya berada di sini, di Madura. Ini klub saya, dan saya akan berusaha untuk mencapai tiga poin," ujarnya dalam konferensi pers menjelang pertandingan.

Selain ingin meraih kemenangan, Ze Gomes juga memiliki target mempertahankan catatan positif Madura United ketika bermain di kandang. Sepanjang musim ini, Laskar Sape Kerrab belum pernah menelan kekalahan dalam empat pertandingan di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan.

Dari empat laga tersebut, Madura United berhasil meraih tiga kemenangan dan satu hasil imbang. Mereka mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-0, PSIM Yogyakarta 2-1, serta Persib Bandung 1-0. Sementara itu, satu-satunya hasil imbang didapat ketika bermain 3-3 melawan Bhayangkara Lampung FC.

Catatan tersebut tentu menjadi modal penting untuk menghadapi Arema FC. Apalagi, mempertahankan konsistensi di kandang bisa membantu Madura United terus bersaing di papan klasemen.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Madura United Paling Jarang Offside di Super League, Sape Kerrab Ungguli 17 Tim - Image
Sepak Bola Indonesia

Madura United Paling Jarang Offside di Super League, Sape Kerrab Ungguli 17 Tim

Selasa, 3 November 2026 | 01.29 WIB

Madura United Bidik Kemenangan di Kandang PSM Makassar, Jose Gomes Siapkan Strategi Khusus - Image
Sepak Bola Indonesia

Madura United Bidik Kemenangan di Kandang PSM Makassar, Jose Gomes Siapkan Strategi Khusus

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 06.10 WIB

Madura United Bawa 23 Pemain ke Parepare, Jose Gomes Siapkan Strategi Hadapi PSM Makassar - Image
Sepak Bola Indonesia

Madura United Bawa 23 Pemain ke Parepare, Jose Gomes Siapkan Strategi Hadapi PSM Makassar

Jumat, 30 Oktober 2026 | 03.29 WIB

Terpopuler

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH - Image
1

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA

4

Prediksi Skor Rennes vs Olympiakos: Tuan Rumah Andalkan Kekuatan Bermain di Roazhon Park

5

Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Club Brugge di Liga Champions: Blauw-Zwart Bidik Kemenangan Tandang

6

Upaya Restorasi 325 Hektare Hutan di TNGHS untuk Jaga Habitat Macan Tutul Jawa

7

Mahasiswa Trisakti Geruduk Kantor Setneg Siang Ini, Tagih Janji Pemerintah soal Tritura

8

Bonek Murka! Persebaya Dibantai Kendal Tornado, Uston Nawawi Gantikan Tavares?

9

Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia

10

8 Hal yang Dianggap Membosankan oleh Ekstrovert, tetapi Justru Menjadi Kebahagiaan bagi Introvert

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore