Pernah Tangani Arema FC, Jose Gomes Berambisi Bawa Madura United Menang

Pelatih Madura United, Jose Gomes, melakukan evaluasi menyeluruh menjelang dua pertandingan kandang menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC dan Persib Bandung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan. (Madura United)
JawaPos.com - Pertandingan Madura United FC kontra Arema FC pada pekan kesembilan BRI Super League 2026/27 akan menjadi laga yang cukup spesial bagi Jose Gomes.
Pelatih asal Portugal tersebut bakal kembali menghadapi mantan klub yang pernah ditanganinya sebelum melanjutkan karier bersama Laskar Sape Kerrab.
Madura United dijadwalkan menjamu Arema FC di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (6/11) malam. Meski memiliki kenangan bersama Singo Edan, Ze Gomes memastikan bahwa fokusnya saat ini sepenuhnya tertuju pada Madura United.
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Pelatih yang akrab disapa Ze Gomes itu pernah menangani Arema FC selama setengah musim pada kompetisi 2024/25. Klub berjuluk Singo Edan tersebut juga menjadi pintu pertama bagi dirinya untuk memulai perjalanan karier kepelatihan di sepak bola Indonesia.
Namun, pertemuan kali ini memiliki cerita berbeda. Ze Gomes tidak ingin terlalu larut dalam urusan reuni. Dia justru bertekad membawa Madura United mengamankan hasil maksimal di hadapan pendukung sendiri.
"Sekarang saya berada di sini, di Madura. Ini klub saya, dan saya akan berusaha untuk mencapai tiga poin," ujarnya dalam konferensi pers menjelang pertandingan.
Selain ingin meraih kemenangan, Ze Gomes juga memiliki target mempertahankan catatan positif Madura United ketika bermain di kandang. Sepanjang musim ini, Laskar Sape Kerrab belum pernah menelan kekalahan dalam empat pertandingan di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan.
Dari empat laga tersebut, Madura United berhasil meraih tiga kemenangan dan satu hasil imbang. Mereka mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-0, PSIM Yogyakarta 2-1, serta Persib Bandung 1-0. Sementara itu, satu-satunya hasil imbang didapat ketika bermain 3-3 melawan Bhayangkara Lampung FC.
Catatan tersebut tentu menjadi modal penting untuk menghadapi Arema FC. Apalagi, mempertahankan konsistensi di kandang bisa membantu Madura United terus bersaing di papan klasemen.
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