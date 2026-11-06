Prediksi Skor Madura United vs Arema FC: Sape Kerrab Siap Pecundangi Singo Edan

Madura United memburu kemenangan atas Arema FC dalam derbi Jawa Timur di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Jumat (6/11/2026). (Madura United)
JawaPos.com — Madura United diprediksi mengalahkan Arema FC 1-0 dalam derbi Jawa Timur pada pekan kesembilan Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (6/11/2026) malam WIB.
Dukungan suporter tuan rumah menjadi tambahan modal Laskar Sape Kerrap untuk memburu kemenangan sekaligus menghentikan catatan buruk melawan sesama klub Jawa Timur musim ini.
Pertandingan ini mempertemukan dua tim dengan kebutuhan berbeda, tetapi sama-sama mengincar tiga poin.
Madura United ingin menuntaskan rasa penasaran dalam derbi, sedangkan Arema FC datang dengan pekerjaan rumah menjaga konsistensi penampilan.
Lulinha dan kawan-kawan memiliki alasan kuat untuk tampil habis-habisan di hadapan pendukung sendiri. Dua pertemuan sebelumnya menghadapi wakil Jawa Timur musim ini selalu berakhir tanpa tambahan poin bagi Madura United.
Madura United mendapat keuntungan bermain di kandang ketika berusaha memperbaiki hasil dalam persaingan antarklub Jawa Timur.
Sebelumnya, Laskar Sape Kerrap gagal membawa pulang poin dari lawatan menghadapi Persik Kediri dan Persebaya Surabaya.
Dua kekalahan tersebut menjadi latar penting menjelang pertandingan kontra Arema FC.
Kali ini, kesempatan memperbaiki catatan hadir di Pamekasan, sehingga Madura United punya panggung berbeda untuk mengejar hasil maksimal.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA
Prediksi Skor Rennes vs Olympiakos: Tuan Rumah Andalkan Kekuatan Bermain di Roazhon Park
Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Club Brugge di Liga Champions: Blauw-Zwart Bidik Kemenangan Tandang
Upaya Restorasi 325 Hektare Hutan di TNGHS untuk Jaga Habitat Macan Tutul Jawa
Mahasiswa Trisakti Geruduk Kantor Setneg Siang Ini, Tagih Janji Pemerintah soal Tritura
Bonek Murka! Persebaya Dibantai Kendal Tornado, Uston Nawawi Gantikan Tavares?
Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia
8 Hal yang Dianggap Membosankan oleh Ekstrovert, tetapi Justru Menjadi Kebahagiaan bagi Introvert
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022