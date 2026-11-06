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Penulis: Antonius Oskarianto Adur
Jumat, 6 November 2026 | 14.02 WIB

Prediksi Skor Madura United vs Arema FC: Sape Kerrab Siap Pecundangi Singo Edan

Madura United memburu kemenangan atas Arema FC dalam derbi Jawa Timur di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Jumat (6/11/2026). (Madura United) - Image

Madura United memburu kemenangan atas Arema FC dalam derbi Jawa Timur di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Jumat (6/11/2026). (Madura United)

JawaPos.com — Madura United diprediksi mengalahkan Arema FC 1-0 dalam derbi Jawa Timur pada pekan kesembilan Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (6/11/2026) malam WIB.

Dukungan suporter tuan rumah menjadi tambahan modal Laskar Sape Kerrap untuk memburu kemenangan sekaligus menghentikan catatan buruk melawan sesama klub Jawa Timur musim ini.

Pertandingan ini mempertemukan dua tim dengan kebutuhan berbeda, tetapi sama-sama mengincar tiga poin.

Madura United ingin menuntaskan rasa penasaran dalam derbi, sedangkan Arema FC datang dengan pekerjaan rumah menjaga konsistensi penampilan.

Lulinha dan kawan-kawan memiliki alasan kuat untuk tampil habis-habisan di hadapan pendukung sendiri. Dua pertemuan sebelumnya menghadapi wakil Jawa Timur musim ini selalu berakhir tanpa tambahan poin bagi Madura United.

Mengapa Madura United Diunggulkan dalam Derbi Jatim?

Madura United mendapat keuntungan bermain di kandang ketika berusaha memperbaiki hasil dalam persaingan antarklub Jawa Timur.

Sebelumnya, Laskar Sape Kerrap gagal membawa pulang poin dari lawatan menghadapi Persik Kediri dan Persebaya Surabaya.

Dua kekalahan tersebut menjadi latar penting menjelang pertandingan kontra Arema FC.

Kali ini, kesempatan memperbaiki catatan hadir di Pamekasan, sehingga Madura United punya panggung berbeda untuk mengejar hasil maksimal.

Editor: Banu Adikara
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