Tak Ada Reuni Manis! Ze Gomes Bidik 3 Poin dari Arema FC, Jaga Kandang Madura United

JawaPos.com — Jose Gomes membidik tiga poin saat Madura United menjamu mantan klubnya, Arema FC, di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (6/11/2026) malam, demi mempertahankan catatan kandang tanpa kekalahan.

Pertemuan pada pekan kesembilan Super League 2026/2027 itu menjadi reuni bagi pelatih asal Portugal tersebut, tetapi kepentingan Laskar Sape Kerrab tetap menjadi prioritasnya.

Pelatih yang akrab disapa Ze Gomes itu pernah menangani Arema FC selama setengah musim pada 2024/25. Kini, dia harus menyiapkan Madura United untuk menghadapi klub yang pertama kali membuka jalan kariernya di Indonesia.

Hubungan masa lalu tersebut membuat pertandingan ini memiliki sisi personal bagi sang pelatih.

Namun, pernyataannya menjelang laga menunjukkan target yang jelas: membawa tuan rumah mengamankan kemenangan di hadapan pendukungnya.

Mengapa Ze Gomes Mengincar Kemenangan atas Mantan Klub? Ze Gomes mengincar kemenangan karena tanggung jawabnya sekarang berada bersama Madura United.

Meski Arema FC memiliki tempat dalam perjalanan kariernya, hasil pertandingan tetap menjadi ukuran keberhasilannya menjalankan tugas bersama klub saat ini.

“Sekarang saya berada di sini, di Madura. Ini klub saya, dan saya akan berusaha untuk mencapai tiga poin,” ujarnya saat konferensi pers.