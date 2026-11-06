Marcelo Djalo Sedih, Persik Kediri Kehilangan 2 Bek Jelang Lawan Bali United

Marcelo Djalo harus absen saat Persik Kediri bertandang ke markas Bali United akibat akumulasi empat kartu kuning. (Persik)
JawaPos.com — Marcelo Djalo mengaku sedih harus absen akibat akumulasi kartu kuning saat Persik Kediri bertandang ke markas Bali United pada pekan kesembilan Super League 2026/2027, Minggu (8/11/2026).
Absennya bek tengah kelahiran Barcelona, Spanyol, bersama kapten Kiko Carneiro membuat Macan Putih kehilangan dua andalan pertahanan untuk menghadapi pertandingan yang dinantikan Djalo.
Kedua pemain tersebut sama-sama telah mengoleksi empat kartu kuning sehingga tak bisa memperkuat Persik Kediri dalam lawatan ke Bali.
Situasi ini menjadi tantangan bagi lini belakang Macan Putih yang selama delapan pekan sebelumnya mengandalkan kontribusi mereka.
Bagi Djalo, larangan bermain tersebut menyisakan kekecewaan karena ia ingin menghadapi langsung kualitas pemain Bali United.
Keinginannya membantu rekan-rekan setim harus tertunda, meski persoalan yang menghalanginya turun ke lapangan bukan cedera.
Marcelo Djalo sedih karena kehilangan kesempatan berjuang bersama Persik Kediri sekaligus menguji kekuatan Bali United secara langsung.
Bek yang pernah membela Timnas Guinea-Bissau tersebut memandang pertemuan ini sebagai pertandingan berkualitas tinggi dengan tantangan menarik bagi seorang pemain belakang.
"Saya sangat sedih karena tak bisa berjuang bersama teman-teman melawan Bali United di matchday nanti. Bagi saya ini pertandingan kualitas tinggi," kata Marcelo Djalo.
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