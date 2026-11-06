Jadwal Padat! Andre Caldas Akui Persiapan Arema FC Hadapi Madura United Lebih Singkat

Andre Caldas mengakui waktu persiapan Arema FC lebih singkat menjelang laga melawan Madura United di Pamekasan, Jumat (6/11/2026). (Arema)
JawaPos.com — Arema FC menghadapi waktu persiapan lebih singkat menjelang duel melawan Madura United pada pekan kesembilan Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (6/11/2026) malam.
Pelatih Andre Caldas mengakui padatnya pertandingan dan perjalanan membatasi latihan timnya, yang memburu hasil maksimal untuk memperbaiki posisi ke-11 dengan sembilan poin.
Tantangan itu muncul ketika Arema FC datang dengan membawa tren positif dari I.League Cup 2026/2027.
Namun, modal tersebut tetap harus diiringi kesiapan menghadapi Madura United yang menempati peringkat kelima klasemen sementara dengan koleksi 16 poin.
Selisih tujuh poin memperlihatkan posisi kedua tim menjelang pertemuan di Pamekasan.
Bagi Arema FC, pertandingan ini menjadi kesempatan mengupayakan tambahan angka sekaligus menguji kesiapan mereka setelah menjalani agenda yang berdekatan.
Persiapan Arema FC terpangkas karena rangkaian pertandingan melawan Bali United dan RANS Nusantara FC, kemudian perjalanan menuju markas Madura United.
Kondisi tersebut membuat Andre Caldas tidak memiliki waktu latihan sepanjang pekan seperti dalam persiapan timnya biasanya.
"Persiapan untuk pertandingan melawan Madura United sedikit lebih singkat dibandingkan persiapan laga kami biasanya, yang mana kami biasanya memiliki waktu satu minggu penuh untuk berlatih," ujar pelatih Arema FC, Andre Caldas.
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