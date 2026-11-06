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Penulis: Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 6 November 2026 | 13.21 WIB

Madura United Tantang Arema FC, Angga Bidik 3 Poin untuk Keluarga dan Suporter

Kiper Madura United Angga Saputra membidik kemenangan atas Arema FC untuk dipersembahkan kepada keluarga dan suporter. (Madura United) - Image

Kiper Madura United Angga Saputra membidik kemenangan atas Arema FC untuk dipersembahkan kepada keluarga dan suporter. (Madura United)

JawaPos.com — Madura United FC membidik kemenangan atas Arema FC pada pekan kesembilan Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (6/11/2026) malam, dengan Angga Saputra membawa motivasi keluarga dan suporter.

Kiper Laskar Sape Kerrab itu ingin membantu tim mengamankan tiga poin sekaligus membalas dukungan yang menjadi penyemangatnya.

Pertandingan bertajuk Derby Jawa Timur tersebut menjadi kesempatan bagi Angga untuk mewujudkan tekadnya bersama Madura United.

Menjelang pertemuan dengan Arema FC, dia menyampaikan kesiapan tim sekaligus alasan personal yang mendorongnya memberikan penampilan terbaik.

Bagi Angga, pertandingan ini memiliki arti yang berkaitan dengan tanggung jawab kepada tim dan orang-orang yang mendukungnya.

Karena itu, target kemenangan hadir bersama keinginan mempersembahkan hasil terbaik untuk keluarga serta suporter Madura United.

Bagaimana Persiapan Madura United Menghadapi Arema FC?

Madura United telah melakukan persiapan dengan baik untuk menghadapi Arema FC, menurut penjelasan Angga Saputra.

Kesiapan tersebut disampaikannya dalam jumpa pers pada Kamis (5/11/2026), sehari sebelum pertandingan Derby Jawa Timur berlangsung di Pamekasan.

Angga menempatkan persiapan sebagai modal penting bagi Madura United untuk mengejar hasil maksimal pada pekan kesembilan.

Editor: Banu Adikara
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