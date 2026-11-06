Madura United Tantang Arema FC, Angga Bidik 3 Poin untuk Keluarga dan Suporter

JawaPos.com — Madura United FC membidik kemenangan atas Arema FC pada pekan kesembilan Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (6/11/2026) malam, dengan Angga Saputra membawa motivasi keluarga dan suporter.

Kiper Laskar Sape Kerrab itu ingin membantu tim mengamankan tiga poin sekaligus membalas dukungan yang menjadi penyemangatnya.

Pertandingan bertajuk Derby Jawa Timur tersebut menjadi kesempatan bagi Angga untuk mewujudkan tekadnya bersama Madura United.

Menjelang pertemuan dengan Arema FC, dia menyampaikan kesiapan tim sekaligus alasan personal yang mendorongnya memberikan penampilan terbaik.

Bagi Angga, pertandingan ini memiliki arti yang berkaitan dengan tanggung jawab kepada tim dan orang-orang yang mendukungnya.

Karena itu, target kemenangan hadir bersama keinginan mempersembahkan hasil terbaik untuk keluarga serta suporter Madura United.

Bagaimana Persiapan Madura United Menghadapi Arema FC? Madura United telah melakukan persiapan dengan baik untuk menghadapi Arema FC, menurut penjelasan Angga Saputra.

Kesiapan tersebut disampaikannya dalam jumpa pers pada Kamis (5/11/2026), sehari sebelum pertandingan Derby Jawa Timur berlangsung di Pamekasan.