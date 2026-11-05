TVRI Juara Media Cup 2026, Erick Thohir Beri Apresiasi Khusus

TVRI kembali menjadi juara Cendrawasih Karsa Media Cup setelah mengalahkan iNews.id dengan skor telak 4-0. Erick Thohir dan Ferry Paulus turut memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan turnamen. (Dok. PSSI)
JawaPos.com - TVRI berhasil menjuarai Cendrawasih Karsa Media Cup 2026 setelah mengalahkan iNews.id dengan skor telak 4-0 dalam partai final di ASIOP Stadium, Kamis (5/11/2026).
Gelar tersebut menjadi trofi kedua TVRI sepanjang penyelenggaraan Media Cup. Sebelumnya, mereka juga keluar sebagai juara pada edisi perdana turnamen yang berlangsung pada 2022.
Cendrawasih Karsa Media Cup 2026 merupakan agenda tahunan PSSI Pers yang mempertemukan insan media melalui olahraga mini soccer. Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen tersebut juga menjadi wadah untuk mempererat hubungan antarmedia.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir turut hadir dalam acara penutupan turnamen tersebut. Dia mengapresiasi penyelenggaraan Media Cup yang dinilai mampu mendorong insan media untuk menjaga kesehatan sekaligus memperkuat hubungan antarsesama.
“Bagus. Memastikan para media olahraga sehat. Karena dalam meliput kan kadang-kadang tidak ada waktunya. Sudah begitu, dikejar-kejar tenggat waktu. Jadi, kesehatan penting, dan juga akrab. Kalau saya lihat, media tidak saling menyerang, kan? Yang satu menjelekkan yang satu, kayaknya tidak. Kalau ini akrab karena semua ada check and balance,” ujar Erick dalam acara penutupan, Kamis (5/11).
Erick juga berharap Media Cup dapat terus digelar secara berkelanjutan. Menurut dia, kegiatan tersebut menjadi salah satu sarana untuk menjaga hubungan baik antara PSSI, operator liga, dan rekan-rekan media.
“Saya mengapresiasi, event ini harus bergulir terus. Apalagi, baru saja ada pemecahan rekor, juara bertahan dikalahkan oleh juara baru. Mudah-mudahan tahun depan ada juara baru lagi. Saya berharap tentu kami juga terus berkesinambungan antara PSSI, liga, dan semua rekan-rekan media. Kritik dan saran selalu terbuka karena kita bagian dari dunia olahraga, dunia sepak bola yang harus terus bersahabat, tetapi juga terus menjaga kredibilitas agar sepak bola kita terus maju,” katanya.
Apresiasi serupa disampaikan Direktur Utama I.League Ferry Paulus. Dia menilai media memiliki peran penting sebagai penghubung komunikasi antara industri sepak bola dan masyarakat luas.
“Media merupakan salah satu pionir sebagai penghubung komunikasi kita dengan khalayak ramai. Saya melihat media ini juga selalu sangat konstruktif. Kalau di dalamnya ada dinamika yang lain, itu bagian dari dinamika media. Namun, yang jauh lebih penting sebenarnya adalah ajang silaturahmi,” tutur Ferry.
Ferry juga menilai kegiatan seperti Media Cup perlu terus dilaksanakan karena membawa pesan positif, terutama terkait kesehatan dan sportivitas. Dia bahkan berharap penyelenggaraan berikutnya dapat dikemas lebih besar agar melibatkan lebih banyak peserta dan menjangkau khalayak yang lebih luas.
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