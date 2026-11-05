Luka Menalo Bangga Persib Bandung Jadi Tim Asia Pertama yang Menang di Australia

Luka Menalo bangga usai mencetak gol penting yang membawa Persib menang atas Melbourne Victory. (Dok. I.League)
JawaPos.com - Penyerang sayap Persib Bandung, Luka Menalo, mengaku bangga setelah membantu timnya meraih kemenangan atas Melbourne Victory dalam lanjutan AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/27.
Gol yang dicetaknya pada menit-menit akhir menjadi awal kebangkitan Maung Bandung dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Rectangular Melbourne, Rabu (4/11).
Persib berhasil membawa pulang kemenangan 2-1 setelah sempat tertinggal lebih dahulu. Hasil tersebut terasa istimewa karena Maung Bandung mampu membalikkan keadaan di kandang lawan sekaligus mencatatkan pencapaian bersejarah bagi sepak bola Asia di Australia.
Dalam pertandingan matchday keempat Grup E tersebut, Persib sempat mengalami kesulitan menghadapi tekanan tuan rumah. Melbourne Victory tampil agresif dan mampu membuka keunggulan setelah kesalahan di lini pertahanan Persib berujung gol bunuh diri Julio Cesar.
Situasi itu membuat Persib harus bekerja lebih keras untuk mengejar ketertinggalan. Pelatih Igor Tolic kemudian melakukan sejumlah pergantian pemain untuk mengubah jalannya pertandingan.
Keputusan tersebut terbukti tepat. Luka Menalo yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-86. Gol tersebut menghidupkan kembali peluang Persib untuk membawa pulang kemenangan.
Momentum itu kemudian dimanfaatkan dengan baik oleh Maung Bandung. Empat menit berselang, Balsa Sekulic mencetak gol kedua yang memastikan Persib menang 2-1 atas Melbourne Victory.
Menalo mengaku sangat senang bisa memberikan kontribusi penting dalam pertandingan tersebut. Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang mampu menjaga semangat hingga peluit akhir.
Menurut pemain asal Bosnia-Herzegovina itu, Persib sudah memperkirakan pertandingan tandang tersebut tidak akan berjalan mudah. Namun, perubahan strategi dan kontribusi pemain pengganti membuat timnya mampu keluar dari tekanan.
"Kami tahu ini akan jadi pertandingan yang berat. Dan kami sangat bangga serta sangat senang bisa menjadi tim Asia pertama yang menang di Australia," ujar Menalo selepas pertandingan.
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