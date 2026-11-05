Makan Konate Kirim Dukungan untuk Persib Bandung, Berharap Terus Berprestasi di Asia

JawaPos.com – Mantan gelandang Persib Bandung, Makan Konate, turut memberikan dukungan kepada mantan klubnya yang tengah berjuang di AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027. Pemain asal Mali tersebut berharap Maung Bandung bisa melangkah lebih jauh dan membawa nama Indonesia semakin dikenal di kompetisi antarklub Asia.

Meski kini memperkuat Isenmulang Kalteng FC di Super League 2026/2027, Konate mengaku masih memiliki ikatan emosional dengan Persib. Kenangan selama membela klub asal Jawa Barat itu membuat dirinya tetap mengikuti perjalanan Pangeran Biru, termasuk kiprah mereka di kompetisi Asia.

Kedekatan tersebut kembali terlihat ketika Konate bertemu dengan para pendukung Persib dalam sebuah pertandingan domestik di Stadion Si Jalak Harupat. Momen reuni bersama Bobotoh itu sekaligus menunjukkan bahwa hubungan antara dirinya dan publik Bandung masih terjalin dengan baik.

Konate pun mengaku senang melihat Persib mampu menunjukkan perkembangan positif di level internasional. Keberhasilan tim asuhan Bojan Hodak melangkah ke babak 16 besar ACL 2 menjadi pencapaian yang patut diapresiasi.

Ia berharap Persib tidak berhenti sampai di sana dan mampu melanjutkan perjalanan hingga meraih hasil terbaik.

"Selamat untuk Persib Bandung melaju ke babak 16 besar. Saya berdoa terus melaju, terus berdoa, dan buktikan bahwa Indonesia mampu bersaing di panggung Asia. Edankeun, terus Persib, harumkan nama Indonesia. Ayo, Persib Bandung!" ujar Konate.

Makan Konate Punya Kenangan Manis Bersama Persib Dukungan tersebut terasa istimewa karena Konate bukan sosok asing dalam perjalanan Persib di kompetisi Asia. Gelandang yang identik dengan nomor punggung 10 itu pernah menjadi bagian penting dalam sejarah klub, terutama saat membantu Maung Bandung meraih gelar Indonesia Super League (ISL) 2014.

Tidak hanya itu, Konate juga ikut mengantarkan Persib menembus babak 16 besar AFC Cup 2015. Pengalaman tersebut membuat dirinya memahami bagaimana rasanya membawa nama Persib bersaing dengan klub-klub dari berbagai negara.

Kini, situasinya memang berbeda. Konate harus berhadapan dengan Persib sebagai pemain klub lain di kompetisi domestik. Namun, hal tersebut tidak mengubah rasa hormat dan kecintaannya kepada mantan tim serta para pendukungnya.

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