‎Putra Sang Fajar FC Siap Berlaga di Liga 3, Warisi Api Perjuangan Bung Karno

JawaPos.com — Putra Sang Fajar Football Club (PSF FC) resmi diperkenalkan kepada publik melalui peluncuran klub, skuad, dan jersey di Blitar, Kamis (5/11/2026). Hadir membawa semangat Bung Karno, klub ini tidak hanya menargetkan prestasi di Liga 3, tetapi juga berkomitmen membangun pembinaan sepak bola, mencetak generasi muda berkarakter, serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

‎

‎Direktur PSF FC, Ronny Talapessy, menjelaskan, kehadiran PSF FC menjadi bagian dari kesinambungan semangat yang sebelumnya dibangun melalui penyelenggaraan Soekarno Cup, turnamen sepak bola usia muda antar-provinsi se-Indonesia yang telah rutin digelar sejak 2023. Soekarno Cup telah memasuki penyelenggaraan ketiga, dengan ajang terbaru pada Agustus 2026 di Surabaya, Gresik, dan Bangkalan.

‎

‎”Soekarno Cup telah menjadi ruang bagi talenta muda sepak bola di berbagai pelosok Tanah Air untuk memperoleh kesempatan berkembang. Kini, sejumlah pemain potensial yang lahir dari ajang tersebut mendapatkan kesempatan untuk menuju level sepak bola yang lebih tinggi bersama PSF FC mengarungi Liga 3,” ujar Ronny.

‎

‎Dalam membangun kekuatan tim yang kompetitif, PSF FC menggabungkan talenta-talenta muda, termasuk pemain yang berasal dari Soekarno Cup, dengan sejumlah pemain senior yang memiliki pengalaman bertanding. “Komposisi tersebut diharapkan menciptakan keseimbangan antara energi pemain muda dan kematangan pemain senior. Harapannya, seluruh pemain bisa saling melengkapi dan berkembang bersama sebagai satu keluarga besar PSF FC," ujar Ronny.

‎

‎Ronny menjelaskan, nama Putra Sang Fajar diambil dari julukan Bung Karno, Proklamator sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia. Pemilihan nama menjadi representasi nilai-nilai perjuangan yang ingin diwariskan melalui sepak bola, yaitu semangat gotong royong, persatuan, dan pembentukan karakter generasi muda.

‎

‎Adapun Blitar menjadi homebase, lanjut Ronny, karena kota ini memiliki ikatan historis yang kuat dengan Bung Karno. ”Karena itu, kehadiran PSF FC di kota ini membawa makna tersendiri, yakni menjadikan sepak bola sebagai salah satu medium untuk meneruskan semangat perjuangan Bung Karno yang dilandaskan pada nilai semangat, disiplin, dan perjuangan,” ujar Ronny.

‎

‎Salah satu elemen penting dalam peluncuran ini adalah diperkenalkannya anthem resmi PSF FC. Salah satu bagian liriknya adalah “dengan keberanian di setiap langkah, bersatu teguh dalam perjuangan”.

‎

‎“Anthem tersebut menjadi identitas musikal klub sekaligus simbol kebanggaan, solidaritas, dan ikatan emosional antara klub, pemain, suporter, serta masyarakat,” ujar Ronny.