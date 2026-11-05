Balsa Sekulic Cetak Gol Menit ke-90, Bawa Persib Taklukkan Melbourne Victory

Balsa Sekulic setelah cetak gol ke gawang Melbourne Victory. (Dok. Balsa Sekulic)
JawaPos.com – Balsa Sekulic menjadi penentu kemenangan Persib Bandung saat mengalahkan Melbourne Victory dalam pertandingan keempat Grup E AFC Champions League Two (ACL Two). Laga yang berakhir dengan skor 2-1 tersebut dimainkan di Stadion AAMI Park, Rabu (4/11/2026).
Melalui media sosial, Balsa Sekulic mengungkapkan kebahagiaannya atas kemenangan Persib yang membuat mereka tetap menempati posisi puncak klasemen Grup E. Dia juga semakin senang karena berhasil mencetak gol pada menit ke-90.
Balsa Sekulic turut mengapresiasi kehadiran Bobotoh di Stadion AAMI Park. Dia mengaku merasakan energi luar biasa dari para pendukung Persib.
"Kemenangan besar lainnya, puncak grup dan gol yang membuatnya semakin manis! Terima kasih kepada semua penggemar kami yang luar biasa atas dukungan yang menakjubkan. Kami merasakan energi kalian di setiap pertandingan! Ke yang berikutnya!" tulis Balsa Sekulic di Instagram, Rabu (4/11/2026).
Igor Tolic memasang Balsa Sekulic sebagai penyerang tengah sejak menit pertama. Selama bermain 90 menit, pemain asal Montenegro tersebut konsisten memberikan ancaman terhadap pertahanan Melbourne Victory.
Secara statistik, Balsa menunjukkan performa tajam di lini depan. Melansir FotMob, dia melepaskan lima tembakan, jumlah terbanyak dalam pertandingan tersebut.
Dari lima tembakan yang dilepaskan, dua di antaranya mengarah ke gawang, dua melenceng, dan satu lainnya berhasil diblok oleh pertahanan Melbourne Victory.
Golnya ke gawang Melbourne Victory membuat Balsa Sekulic kini telah mengoleksi tiga gol. Menariknya, seluruh gol tersebut selalu dicetak ke gawang tim asal Australia itu.
Gol pada menit ke-90 sekaligus memastikan Persib Bandung membawa pulang kemenangan penting dari markas Melbourne Victory. Hasil tersebut membuat Maung Bandung tetap berada di puncak klasemen Grup E ACL Two.
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