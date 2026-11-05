Momen Marc Klok Pakai Topi Koboi Umuh Muchtar Usai Persib Permalukan Melbourne Victory

JawaPos.com - Marc Klok membuat kejutan setelah kemenangan Persib Bandung atas Melbourne Victory, 2-1, di AFC Champions League Two.

Kapten Persib itu berselebrasi di depan Bobotoh yang memadati Stadion Rectangular Melbourne, Australia, dengan meminjam topi Umuh Muchtar.

Setelah Persib memastikan langkah ke fase selanjutnya, para pemain hingga ofisial Maung Bandung seperti lepas kendali dengan melampiaskan kegembiraan bersama Bobotoh, tak terkecuali Marc Klok dan Umuh Muchtar selaku Manajer Persib.

Tak sampai di situ, Marc Klok pun tampak iseng dengan langsung mengambil topi sang manajer dan menggunakannya. Dia kemudian naik papan iklan di pinggir lapangan dengan latar belakang Bobotoh.

Momen itu merupakan salah satu bumbu atas kemenangan Persib di Australia. Dan, kemenangan itu sejatinya bakal menjadi pemicu Maung Bandung lebih baik ke depannya.

Momen Marc Klok ambil topi koboi Umuh Muchtar. (istimewa)

Sementara penyerang sayap Persib Bandung, Luka Menalo, meluapkan rasa bangga usai mencatatkan gol krusial ke gawang Melbourne Victory.

Kontribusi golnya menjadi titik balik kebangkitan Maung Bandung untuk mengamankan kemenangan bersejarah di Benua Kanguru.