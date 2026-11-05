Persib Bandung Tumbangkan Melbourne Victory, Mariano Peralta: Kita Terus Membuat Sejarah!

Mariano Peralta saat Persib Bandung menang lawan Melbourne Victory. (Dok. Persib Bandung)
JawaPos.com - Mariano Peralta menyumbangkan assist saat membawa Persib Bandung meraih kemenangan melawan Melbourne Victory di pertandingan keempat Grup E AFC Champions League Two (ACL Two). Laga yang berakhir dengan skor 2-1 tersebut dimainkan di Stadion AAMI Park, Rabu (4/11/2026).
Melalui sosial media, Mariano Peralta memuji permainan Persib yang mampu membalikkan keadaan. Dia juga senang, Persib terus mengukir sejarah dengan menjadi tim Indonesia pertama yang berhasil menang di Australia.
"Tim yang luar biasa. Malam yang luar biasa di Melbourne. Kita terus membuat sejarah," tulis Mariano Peralta di Instagram, Kamis (5/11/2026).
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Kemenangan melawan Melbourne Victory membuat Persib Bandung belum pernah merasakan kekalahan di ACL Two. Prestasi tersebut membuat Maung Bandung sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar.
Pada laga melawan Melbourne Victory, Peralta menjadi salah satu pemain penting dalam usaha Persib membalikkan kedudukan setelah sempat tertinggal. Masuk pada menit ke-77, dia langsung memberikan dampak terutama dari sisi penyerangan.
Secara statistik permainan, Peralta sangat menonjol dari sisi kreativitas dan distribusi bola. Melansir Fotmob, pemain asal Argentina tersebut menciptakan satu peluang dan melakukan empat dari enam umpan akurat.
Peralta juga menjadi salah satu pemain berbahaya dengan melakukan dua sentuhan di kotak penalti Melbourne Victory. Pemain 28 tahun tersebut juga mengancam dengan satu dari dua dribel sukses yang dilakukannya.
Bagi Peralta, umpan golnya kepada Balsa Sekulic merupakan assist perdananya di ACL Two. Menarik dinantikan berapa assist yang bakal dikoleksinya di kompetisi tersebut.
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