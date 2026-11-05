Madura United vs Arema FC Batal Tanpa Penonton, Hanya Suporter Tuan Rumah Boleh Hadir

JawaPos.com — Madura United FC memastikan hanya suporter tuan rumah yang diizinkan menghadiri laga melawan Arema FC pada pekan kesembilan Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (6/11/2026) malam.

Keputusan setelah koordinasi ulang dengan pihak keamanan itu membuka kesempatan dukungan langsung dari tribune, sementara suporter tim tamu tetap dilarang datang.

Kepastian tersebut menjadi perkembangan penting menjelang pertandingan bertajuk Derby Jawa Timur itu.

Sebelumnya, duel Madura United kontra Arema FC direncanakan berlangsung tanpa penonton berdasarkan surat rekomendasi Polres Pamekasan.

Perubahan keputusan ini menyangkut kehadiran pendukung tuan rumah di stadion.

Untuk suporter Arema FC, ketentuan tidak mengalami perubahan karena larangan menghadiri pertandingan tetap diberlakukan sebagai bagian dari pengamanan.

Mengapa laga Madura United vs Arema FC bisa dihadiri penonton? Izin kehadiran suporter Madura United diperoleh setelah koordinasi kembali dengan pihak keamanan.

Aliansi Suporter Madura United melakukan komunikasi dengan Polda Jawa Timur pada Rabu (4/11/2026), menjelang pertandingan pekan kesembilan tersebut.