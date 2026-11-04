Madura United vs Arema FC: Suporter Tuan Rumah Dipastikan Boleh Masuk Stadion

JawaPos.com – Madura United FC membawa kabar baik bagi suporternya menjelang pertandingan melawan Arema FC pada pekan kesembilan Super League 2026/2027. Suporter tuan rumah dipastikan boleh menyaksikan langsung pertandingan di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (6/11) malam.

Keputusan tersebut menjadi perubahan dari rekomendasi pengamanan sebelumnya. Sebab, pertandingan yang mempertemukan dua klub asal Jawa Timur itu sempat direncanakan berlangsung tanpa penonton, baik dari kubu Madura United maupun Arema FC.

Kepastian mengenai kehadiran suporter tuan rumah diperoleh setelah Aliansi Suporter Madura Bersatu kembali melakukan koordinasi dengan pihak keamanan pada Rabu (4/11).

Sebelumnya, berdasarkan surat rekomendasi Polres Pamekasan, laga Madura United kontra Arema FC tidak diperbolehkan dihadiri penonton. Namun, setelah komunikasi dan pembahasan lebih lanjut, keputusan tersebut akhirnya berubah.

Hasil koordinasi terbaru memastikan suporter Madura United bisa datang langsung ke stadion untuk memberikan dukungan kepada tim kesayangannya. Meski demikian, kebijakan berbeda tetap diberlakukan bagi pendukung tim tamu.

Aremania Tetap Dilarang Hadir di Stadion Suporter Arema FC atau Aremania masih tidak diperkenankan hadir di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan. Dengan demikian, pertandingan bertajuk Derby Jawa Timur tersebut hanya bisa disaksikan langsung oleh suporter tuan rumah.

Safety and Security Officer (SSO) Madura United FC Sapto Wahyono menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang ikut mengawal proses koordinasi hingga keputusan terbaru tersebut keluar.

Menurut Sapto, perubahan kebijakan ini tidak terlepas dari inisiatif Aliansi Suporter Madura Bersatu yang kembali menjalin komunikasi dengan pihak keamanan bersama manajemen klub.

"Setelah melalui pertimbangan panjang serta inisiatif dari Aliansi Suporter Madura Bersatu, manajemen telah berkoordinasi kembali dengan pihak keamanan. Hasilnya, pertandingan antara Madura United melawan Arema FC dipastikan tetap dapat dihadiri oleh suporter tim tuan rumah, dan tetap tidak bisa dihadiri oleh suporter tim tamu," jelas Sapto dilansir iLeague.