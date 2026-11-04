Hugo Samir Cetak Gol Perdana Profesional, Kenang Perjuangan Berat hingga Kembali Bangkit

JawaPos.com – Winger muda Borneo FC Samarinda, Hugo Samir, akhirnya merasakan momen yang selama ini dinantikannya. Pemain berusia 21 tahun tersebut berhasil mencetak gol profesional pertamanya bersama Pesut Etam.

Gol tersebut terasa istimewa karena menjadi bagian dari perjalanan panjang Hugo untuk kembali mendapatkan kesempatan tampil di kompetisi tertinggi sepak bola Indonesia.

Momen bersejarah itu terjadi ketika Borneo FC menghadapi PSS Sleman pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/2027 di Stadion Maguwoharjo, Selasa (27/10/2026). Dalam pertandingan tersebut, Pesut Etam berhasil membawa pulang kemenangan dengan skor 2-1.

Hugo tampil sebagai starter di posisi sayap kanan dalam skema permainan yang diterapkan pelatih Mauro Jerónimo. Kepercayaan tersebut dibayar dengan penampilan apik, termasuk satu gol yang membawa Borneo FC semakin menjauh dari kejaran tuan rumah.

Gol itu tercipta pada menit ke-75. Memanfaatkan umpan matang Arthur Moura dalam sebuah serangan balik cepat, Hugo mengontrol bola dengan tenang sebelum melepaskan tembakan yang tidak mampu dihentikan kiper PSS Sleman, Pedro Caracoci.

Gol tersebut membuat Borneo FC unggul 2-0. Sebelumnya, Rahmat Dandy Sonriza lebih dulu membuka keunggulan Pesut Etam pada menit ke-38.

Terharu Kenang Perjalanan Karier Bagi Hugo, gol tersebut bukan sekadar tambahan catatan statistik. Ia mengaku sangat bahagia sekaligus terharu karena teringat berbagai pengalaman sulit yang pernah dilalui sebelum akhirnya mendapatkan kesempatan mencetak gol di Super League.

"Tentunya pertama saya bahagia sekali, campur aduk antara bahagia dan terharu. Terharu karena banyak kisah masa lalu saya yang sangat buruk, tapi akhirnya saya bisa kembali lagi, berdiri di posisi ini, dan mencetak gol perdana profesional saya untuk Borneo FC," ungkap Hugo dilansir iLeague.

Putra pelatih sepak bola Jacksen F. Tiago itu juga secara khusus mendedikasikan gol pertamanya untuk keluarga. Dukungan orang tua dan adiknya menjadi salah satu sumber semangat selama menjalani perjalanan karier.