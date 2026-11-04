Arema FC Incar Kebangkitan di Markas Madura United, Siapa Lebih Unggul?

JawaPos.com - Madura United akan hadapi Arema FC dalam pertandingan pekan kesembilan BRI Super League 2026/2027, Jumat, 6 November 2026.

Derby Jawa Timur tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 19.00 WIB di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan.

Selain gengsi regional, kedua tim sama-sama membutuhkan hasil maksimal untuk memperbaiki posisi di klasemen.

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Madura United memiliki modal yang cukup menjanjikan menjelang pertandingan ini. Laskar Sape Kerrab mengoleksi 16 poin dari delapan pertandingan dan berada di papan atas klasemen.

Kemenangan 1-0 atas PSM Makassar pada 31 Oktober menjadi tambahan kepercayaan diri bagi skuad asuhan Jose Gomes.

Meski demikian, pelatih Madura United mengingatkan para pemain agar tidak cepat puas dan tetap meningkatkan kualitas permainan.

Arema FC masih berusaha menemukan konsistensi. Singo Edan berada di peringkat ke-11 dengan sembilan poin. Dalam lima pertandingan terakhir, mereka mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan.

Kekalahan 1-3 dari Bali United pada 31 Oktober juga menjadi pekerjaan rumah bagi tim yang ingin memperbaiki performa, khususnya ketika bermain di luar kandang.

Pertandingan ini berpotensi menghadirkan duel menarik di lini serang. Madura United memiliki Dimitar Mitkov yang telah mencetak lima gol serta Danilo Santacruz dengan kontribusi gol dan assist.