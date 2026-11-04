Arema FC Incar Kebangkitan di Markas Madura United, Siapa Lebih Unggul?

Arema FC akan melawan Madura United (x @indosfc)
JawaPos.com - Madura United akan hadapi Arema FC dalam pertandingan pekan kesembilan BRI Super League 2026/2027, Jumat, 6 November 2026.
Derby Jawa Timur tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 19.00 WIB di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan.
Selain gengsi regional, kedua tim sama-sama membutuhkan hasil maksimal untuk memperbaiki posisi di klasemen.
Madura United memiliki modal yang cukup menjanjikan menjelang pertandingan ini. Laskar Sape Kerrab mengoleksi 16 poin dari delapan pertandingan dan berada di papan atas klasemen.
Kemenangan 1-0 atas PSM Makassar pada 31 Oktober menjadi tambahan kepercayaan diri bagi skuad asuhan Jose Gomes.
Meski demikian, pelatih Madura United mengingatkan para pemain agar tidak cepat puas dan tetap meningkatkan kualitas permainan.
Arema FC masih berusaha menemukan konsistensi. Singo Edan berada di peringkat ke-11 dengan sembilan poin. Dalam lima pertandingan terakhir, mereka mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan.
Kekalahan 1-3 dari Bali United pada 31 Oktober juga menjadi pekerjaan rumah bagi tim yang ingin memperbaiki performa, khususnya ketika bermain di luar kandang.
Pertandingan ini berpotensi menghadirkan duel menarik di lini serang. Madura United memiliki Dimitar Mitkov yang telah mencetak lima gol serta Danilo Santacruz dengan kontribusi gol dan assist.
Di kubu Arema, Gabriel Silva, Matheus Blade, dan Samuel Otusanya bisa menjadi ancaman apabila mendapatkan ruang untuk membangun serangan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati
Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri
Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite
Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri
Prediksi Al Ittihad vs Al Ain di ACL Elite, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022