Dewa United Incar Tiga Poin di Markas PSIM Yogyakarta, Simak Analisis Pertandingannya

Dewa United (x @dewaunitedfc)
JawaPos.com - PSIM Yogyakarta akan bertemu Dewa United dalam lanjutan pekan kesembilan BRI Super League 2026/2027, Jumat, 6 November 2026.
Pertandingan yang akan berlangsung pukul 15.30 WIB ini menjadi ujian penting bagi tuan rumah yang berusaha memperbaiki posisi klasemen. Sementara itu, Dewa United datang dengan ambisi mempertahankan persaingan di papan atas.
Berdasarkan data klasemen menjelang pertandingan, PSIM masih berada di peringkat ke-15 dengan lima poin dari delapan laga.
Performa Laskar Mataram juga belum meyakinkan karena hanya meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir.
Kondisi tersebut membuat mereka membutuhkan hasil positif, terlebih saat bermain di hadapan pendukung sendiri.
Berbeda dengan PSIM, Dewa United memiliki modal lebih baik. Tim berjuluk Banten Warriors itu menempati posisi kedua dengan koleksi 17 poin.
Dalam lima pertandingan terakhir, Dewa United mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan.
Denilson Junior menjadi salah satu pemain yang patut diwaspadai setelah mencatatkan empat gol dan dua assist, sementara Taisei Marukawa berperan penting dalam membangun serangan.
Dari sisi taktik, PSIM perlu memperkuat organisasi pertahanan agar tidak mudah ditembus serangan cepat tim tamu.
Mereka juga harus memaksimalkan peluang melalui Ze Valente dan Nermin Haljeta. Dewa United diperkirakan lebih berani menguasai permainan dengan memanfaatkan kreativitas lini tengah serta kecepatan para pemain depannya.
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