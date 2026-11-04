Madura United vs Arema FC: Suporter Tuan Rumah Boleh Masuk, Aremania Dilarang!

Kepolisian merevisi rekomendasi pertandingan setelah menerima aspirasi suporter Madura. Laga di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan tetap tanpa kehadiran pendukung Arema FC. (Dok. Antara)
JawaPos.com – Pertandingan Madura United FC melawan Arema FC pada pekan kesembilan Super League 2026/2027 dipastikan dapat dihadiri suporter tuan rumah. Namun, pendukung tim tamu tetap dilarang menyaksikan pertandingan secara langsung di stadion.
Keputusan tersebut merupakan hasil koordinasi lanjutan antara manajemen Madura United FC dan jajaran Polres Pamekasan.
"Ini sesuai dengan hasil koordinasi lanjutan oleh pihak manajemen Madura United FC bersama jajaran Polres Pamekasan," kata Safety and Security Officer (SSO) Madura United Sapto Wahyono di Pamekasan, Rabu, dilansir Antara News.
Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jawa Timur, Jumat (6/11) pukul 19.00 WIB.
Stadion yang menjadi kandang Madura United tersebut memiliki kapasitas sekitar 7.000 penonton setelah renovasi dan penerapan kursi tunggal. Informasi itu berdasarkan keterangan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Pamekasan pada 2025.
Meski suporter tuan rumah diperbolehkan hadir, jumlah penonton yang diizinkan masuk untuk pertandingan tersebut belum diumumkan oleh manajemen.
Sapto menjelaskan, pertandingan semula direncanakan berlangsung tanpa penonton dari kedua tim. Ketentuan tersebut berdasarkan rekomendasi awal Polres Pamekasan yang diterima manajemen pada Rabu pagi.
Saat itu, kepolisian tidak keberatan dengan penyelenggaraan pertandingan. Namun, rekomendasi yang diberikan menetapkan larangan kehadiran seluruh suporter, baik dari Madura United maupun Arema FC.
"Dalam surat rekomendasi yang kami terima disebutkan dengan jelas bahwa kegiatan pertandingan diselenggarakan tanpa penonton tersebut dari kedua belah pihak, baik dari tuan rumah maupun dari tim tamu," ujarnya.
Keputusan tersebut kemudian mendapat tanggapan dari Aliansi Suporter Madura Bersatu yang mewakili empat kabupaten di Pulau Madura.
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