Piala Asia 2027 Mundur, Timnas Indonesia Punya Waktu Lebih Matangkan Persiapan

Piala Asia 2027 resmi diundur ke Desember 2027 hingga Januari 2028 akibat situasi keamanan di Timur Tengah. Penundaan ini menjadi keuntungan bagi Timnas Indonesia. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com – Piala Asia 2027 resmi mengalami penundaan. Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) menggeser jadwal turnamen yang semula berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 menjadi 23 Desember 2027 hingga 21 Januari 2028. Keputusan tersebut diambil menyusul situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang semakin tidak kondusif.
"Panitia Penyelenggara Piala Asia telah menyetujui untuk menjadwalkan ulang turnamen tim nasional unggulan ini, mengingat situasi luar biasa yang terjadi saat ini akibat perkembangan di kawasan tersebut, termasuk kompleksitas logistik yang signifikan serta gangguan perjalanan," tulis AFC dalam websitenya.
AFC menegaskan bahwa kondisi tersebut telah memengaruhi penyelenggaraan kompetisi sesuai jadwal semula. Penundaan dilakukan demi kepentingan seluruh tim peserta, ofisial, penonton, dan pemangku kepentingan lainnya.
Situasi keamanan di Timur Tengah memang tengah mengalami eskalasi. Konflik antara koalisi pimpinan Arab Saudi dan kelompok pemberontak Houthi yang berbasis di Yaman semakin memanas.
Sejumlah lokasi di Arab Saudi dilaporkan menjadi sasaran serangan rudal dan pesawat nirawak (drone) kelompok Houthi. Meski mengalami penundaan, Arab Saudi tetap menjadi tuan rumah Piala Asia 2027.
Keputusan AFC tersebut mendapat tanggapan dari Kepala Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji. Dia menyebutkan bahwa Timnas Indonesia harus menerima perubahan jadwal tersebut. Namun, mundurnya turnamen memberikan keuntungan tersendiri bagi skuad Garuda.
Tambahan waktu tersebut menjadi kesempatan bagi Timnas Indonesia untuk mematangkan persiapan menuju turnamen. Garuda tergabung di Grup F bersama Jepang, Qatar, dan Thailand.
"Kalau itu sudah menjadi keputusan AFC, mau bagaimana lagi? Ya, kalau jeda waktunya mundur, secara otomatis kita diuntungkan. Kita bisa memilih atau mengamati, bahkan mempersiapkan tim dengan lebih baik lagi," ujar Sumardji kemarin.
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