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Penulis: Antara
Rabu, 4 November 2026 | 22.36 WIB

Laga Madura United Kontra Arema FC Tanpa Suporter Tim Tamu

Panitia pertandingan Madura United FC bersama perwakilan suporter dan Polres Pamekasan seusai berkoordinasi terkait kehadiran penonton pada laga BRI Super League melawan Arema FC di Pamekasan, Rabu (4/11). (Madura United/Antara) - Image

Panitia pertandingan Madura United FC bersama perwakilan suporter dan Polres Pamekasan seusai berkoordinasi terkait kehadiran penonton pada laga BRI Super League melawan Arema FC di Pamekasan, Rabu (4/11). (Madura United/Antara)

JawaPos.com - Pertandingan Madura United FC melawan Arema FC pada pekan kesembilan BRI Super League 2026/2027 dipastikan dapat dihadiri suporter tuan rumah, tetapi tanpa kehadiran pendukung tim tamu.

"Ini sesuai dengan hasil koordinasi lanjutan oleh pihak manajemen Madura United FC bersama jajaran Polres Pamekasan," kata Safety and Security Officer (SSO) Madura United Sapto Wahyono dilansir dari Antara di Pamekasan, Rabu (3/11) sore.

Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jawa Timur, Jumat (6/11), mulai pukul 19.00 WIB.

Stadion yang menjadi kandang Madura United itu memiliki kapasitas sekitar 7.000 penonton setelah renovasi dan penerapan kursi tunggal, berdasar keterangan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Pamekasan pada 2025.

Namun, jumlah penonton yang diizinkan hadir pada pertandingan melawan Arema FC belum disebutkan dalam keterangan manajemen.

Sapto menjelaskan pertandingan semula direncanakan berlangsung tanpa penonton dari kedua tim berdasarkan rekomendasi awal Polres Pamekasan yang diterima Rabu pagi.

Kepolisian tidak keberatan dengan penyelenggaraan pertandingan, tetapi awalnya menetapkan larangan kehadiran seluruh suporter, baik dari Madura United maupun Arema FC.

"Dalam surat rekomendasi yang kami terima disebutkan dengan jelas bahwa kegiatan pertandingan diselenggarakan tanpa penonton tersebut dari kedua belah pihak, baik dari tuan rumah maupun dari tim tamu," ujar Sapto.

Keputusan itu mendapat tanggapan dari Aliansi Suporter Madura Bersatu yang mewakili empat kabupaten di Pulau Madura.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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