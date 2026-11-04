Persija Imbang 1-1 Lawan PSMS, Choi In-cheul Ungkap Penyebab Tim Gagal Raih Kemenangan

League Cup 2026/2027 dimulai Selasa (3/11/2026) dengan enam pertandingan yang disiarkan melalui YouTube Liga1Match khusus membership. (Persija)
JawaPos.com - Persija Jakarta harus puas membawa pulang satu poin dari pertandingan pembuka Grup League Cup 2026/2027. Menghadapi PSMS Medan di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Selasa (3/11) malam WIB, Macan Kemayoran bermain imbang 1-1.
Persija sebenarnya sempat berada di atas angin setelah mampu unggul lebih dulu pada babak pertama. Namun, keunggulan tersebut tidak mampu dipertahankan hingga pertandingan berakhir.
Dalam pertandingan yang dimulai pukul 19.00 WIB itu, Persija tampil dengan sejumlah pemain yang selama ini tidak banyak mendapatkan kesempatan bermain di BRI Super League 2026/2027. Meski demikian, tim ibu kota tetap berusaha mengambil inisiatif serangan sejak menit awal.
Usaha Persija akhirnya membuahkan hasil menjelang turun minum. Tepatnya pada menit ke-42, Figo Dennis berhasil membawa timnya unggul 1-0.
Gol tersebut berawal dari umpan Kwon Chang-hoon yang berhasil menemukan Figo dalam posisi cukup bebas. Tanpa membuang banyak waktu, pemain muda Persija itu langsung melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Bola meluncur ke gawang PSMS dan mengubah kedudukan.
Memasuki babak kedua, Persija justru mulai kesulitan mengembangkan permainan. Sejumlah kesalahan dilakukan para pemain sehingga PSMS mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan tekanan.
Situasi tersebut akhirnya dimanfaatkan tuan rumah pada menit ke-80. Phillerson Natan sukses mencetak gol penyeimbang ke gawang Aqil Savik. Skor berubah menjadi 1-1 dan tidak mengalami perubahan hingga wasit meniup peluit panjang.
Asisten pelatih Persija, Choi In-cheul, yang memimpin tim dalam pertandingan ini, tetap memberikan apresiasi kepada para pemainnya. Menurutnya, para pemain muda sudah berusaha maksimal meskipun menghadapi beberapa kendala.
Choi mengakui bahwa sejumlah pemain yang jarang tampil di kompetisi Super League masih membutuhkan pengalaman dan peningkatan kondisi fisik. Hal tersebut cukup berpengaruh terhadap permainan Persija, terutama setelah memasuki babak kedua.
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